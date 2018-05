Rajoy demana a les forces independentistes «un esforç per formar govern»: «Ja n'hi ha prou d'estar marejant la perdiu»

«No poden subordinar tota la seva actuació política a la voluntat d’una sola persona, perquè les coses han de funcionar»

Actualitzada 09/05/2018 a les 10:25

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha afirmat aquest dimecres que el recurs que el seu executiu aprova en un Consell de Ministres extraordinari impedirà «l’absurd» de la investidura de Puigdemont i ha demanat a les forces independentistes «un esforç» per formar govern i recuperar «la normalitat institucional econòmica i social» a Catalunya. «Ja n’hi ha prou d'estar marejant la perdiu», ha afirmat en declaracions als passadissos del Congrés dels Diputats. Segons Rajoy, «Catalunya necessita recuperar la normalitat» i cal «no subordinar tota l’actuació política al voltant d’una persona, perquè les coses han de funcionar, la Generalitat ha de prendre decisions» i la d’ara «no és una situació normal».El president espanyol ha afirmat que el seu executiu ha convocat aquest dimecres un Consell de Ministres extraordinari per recórrer «una decisió que permet que algú pugui ser investit fugat de la justícia i vivint a l’estranger, i que a més permet que un consell de membres del govern es pugui reunir fora del país», una cosa «absurda i sense precedents enlloc del món», i «hi ha resolucions del TC contràries a que això es pugui produir».«Jo el que espero i desitjo és que a partir d’aquí es formi un govern i que els diputats que han aconseguit una majoria han de fer un esforç per formar un govern i no poden subordinar tota la seva actuació política a la voluntat d’una sola persona perquè realment les coses han de funcionar, la Generalitat ha de prendre decisions, nosaltres les estem prenent, no és una situació normal», ha dit.Segons el president espanyol, el que cal és que «es recuperi la normalitat institucional, econòmica i social, perquè aquestes coses si es prolonguen massa en el temps acaben perjudicant l’economia», i «que arribi el sentit comú i a partir d’aquí comencem a veure si tots som capaços de construir i acabem amb unes disputes que només han servit per dividir la gent».