JxCat es prepara per activar el quart candidat i investir-lo la setmana que ve

Puigdemont podria anunciar el nom del pla D entre divendres i dissabte des de Berlín

Actualitzada 09/05/2018 a les 19:32

Ball de noms

JxCat ja es prepara per activar el quart candidat a la investidura. Després que el Tribunal Constitucional (TC) hagi admès a tràmit aquesta dimecres tarda el recurs del govern espanyol contra la llei de Presidència, la formació que lidera Carles Puigdemont aborda, ara sí, l'anomenat pla D. La intenció de JxCat és investir aquest quart candidat la setmana que ve. La formació independentista majoritària aposta per fer la primera volta dilluns 14 i, si fes falta -tot apunta que serà així-, una segona volta dimecres 16. Ara que el TC ja ha tancat la porta definitiva a Puigdemont, s'espera que el president destituït anunciï el nom del quart candidat entre divendres i dissabte -més probable- en una intervenció des de la capital alemanya, que no s'espera que sigui oberta a la premsa. Sobre la taula continua sonant amb força la portaveu del grup, Elsa Artadi; el diputat Toni Morral; el vicepresident primer de la Mesa, Josep Costa; així com d'altres. Puigdemont també podria apostar per algun alcalde de la llista com a president «provisional».Ara que la llei de Presidència ha quedat suspesa cautelarment, l'escenari obliga JxCat a abordar el pla D sense més dilatacions. D'aquí 13 dies s'esgotarà el termini per investir un president i convocar eleccions de forma automàtica. Així, el grup independentista majoritari s'apressa per enllestir la investidura la setmana que ve. JxCat aposta per començar el ple dilluns 14 i acabar-lo el 16, donant per fet que el quart candidat no tindrà prou suports per ser investit en primera volta -on cal majoria absoluta-, ja que la CUP no es planteja canviar les seves quatre abstencions. D'aquesta manera es complirien els terminis que va anunciar JxCat després de la reunió de dissabte a Berlín amb Puigdemont, on el grup va assegurar que l'objectiu era fer la investidura el dia 14, com a tard. Per la seva banda, a alguns sectors d'Esquerra -així com l'entorn del president del Parlament, Roger Torrent- els semblaria bé començar la investidura dissabte 12 i acabar-la el 14, per no arriscar amb el vot delegat de Toni Comín.El perill de portar la segona volta de la investidura al dia 16 és que, aquell dimecres, el jutge belga resoldrà el cas de les euroordres contra Comín, Meritxell Serret i Lluís Puig. El vot delegat del conseller de Salut destituït és clau per sumar més sís que nos en la segona volta de la investidura, de manera que la majoria perillaria en cas que la justícia belga tragués tots els càrrecs contra Comín. D'aquesta manera la petició del seu vot delegat podria decaure.Abans de la investidura, el número dos de JxCat, Jordi Sànchez -empresonat a Soto del Real des de fa més de mig any-, hauria de renunciar a la seva candidatura per donar pas al quart nom. Tot seguit, Torrent obriria ronda de contactes -es calcula que el cap de setmana- amb els grups parlamentaris per escoltar propostes de noms. Serà aleshores quan Torrent anunciarà la cinquena sessió d'investidura, en constatar que el pla D de JxCat és qui té més suports.Pel que fa als noms, continua la incògnita com a valor predominant. Artadi es manté a les travesses des de l'inici. Tot i que en públic i en privat la portaveu de JxCat s'ha autodescartat reiteradament, cal apuntar que en les dues darreres entrevistes radiofòniques dels darrers dies s'ha limitat a dir que tots els diputats del grup estan al servei de Puigdemont. El nom de Morral també apareix com a futurible candidat. Es tracta d'un home proper a Sànchez, exsecretari nacional de l'ANC, exalcalde de Cerdanyola del Vallès, amb carnet d'ICV del 1987 al 2015. Morral va ser un dels impulsors de l'agrupació d'electors per fer una llista unitària el 21-D.També apareix com a possible candidat Costa, home amb un perfil més tècnic i estratega jurídic de Puigdemont. Al llarg dels mesos també han sonat noms com els independents Quim Torra i Laura Borràs, o dirigents amb carnet del PDeCAT, com els alcaldes Marc Solsona i Marta Madrenas. Sigui com sigui, JxCat insisteix que el pla D serà un president «provisional», per mantenir la «legitimitat» de Puigdemont a l'exili. De fet, la formació assegura que tornarà a intentar investir el president destituït al llarg de la legislatura.L'article cinquè de la llei de Presidència estipula que el president o presidenta de la Generalitat, un cop investit pel Parlament, és nomenat pel rei espanyol a proposta del president del Parlament. La decisió es publica en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i té efectes a partir de la presa de possessió, que ha de tenir lloc en el termini de cinc dies a partir del nomenament. Així doncs, i després de set mesos, quatre candidats i cinc investidures, Catalunya podria tornar a tenir president i Govern a partir de la setmana que ve.