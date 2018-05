Campdepadrós: «Garantirem el lliure debat de totes les idees per més amenaces que rebem»

El diputat tarragoní assegura que els dirigents de JxCat i ERC sempre tramitaran les iniciatives dels grups parlamentaris

Actualitzada 09/05/2018 a les 18:02

El secretari primer de la Mesa, Eusebi Campdepadrós, ha reaccionat amb un missatge a Twitter a l'anunci de la querella de Vox contra el president del Parlament, Roger Torrent; el vicepresident primer, Josep Costa; la secretària quarta, Alba Vergés; i ell mateix, per tramitar la llei de Presidència. «Els membres de la mesa de JxCat i ERC sempre donarem tràmit a totes les iniciatives de tots els grups i garantirem sempre el lliure debat de totes les idees per més amenaces que rebem i per més querelles que ens posin», ha assegurat el diputat tarragoní Campdepadrós al tuit.Vox ha presentat aquest dimecres la querella a la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), amb què els acusa de prevaricació i desobediència, per haver admès la votació tot i els advertiments del Tribunal Constitucional. A més, el partit demana la detenció i empresonament preventiu «urgent» i sense fiança per a Torrent, Costa, Campdepadrós i Vergés.