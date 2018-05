Alcarràs no convida la Guàrdia Civil a la Junta de seguretat arran de la seva actuació l'1-O

L'alcalde ho justifica pel, «menyspreu amb el qual van tractar als nostres veïns» la jornada del referèndum

Actualitzada 09/05/2018 a les 17:35

Alcarràs (Segrià) ha vist com en els últims set anys s'han reduït un 30% els delictes al municipi. Una dada que manté la mateixa tendència a la baixa any rere any, tot i que en els últims tres mesos les dades presentades pels Mossos d'Esquadra indiquen un lleuger increment dels delictes contra el patrimoni a la població.Les dades s'han donat a conèixer en el marc de la Junta local de seguretat d'Alcarràs, celebrada aquest dimecres, i en la qual per primer cop l'Ajuntament no ha convidat la Guàrdia Civil, a diferència de juntes anteriors. «La seva actuació el passat 1 d'octubre i el menyspreu amb el qual van tractar als nostres veïns han fet que no veiem adient que avui formessin part d'aquesta reunió», ha argumentat l'alcalde d'Alcarràs, Miquel Serra. La sessió també ha servit per començar a preparar la pròxima campanya de la fruita.Miquel Serra ha fet balanç positiu de les dades ja que «la localitat ha reduït any rere any els delictes des del 2011», decrement que l'alcalde ha relacionat amb «les actuacions policials, a la instal·lació de càmeres de seguretat i a la col·laboració ciutadana, entre altres factors».