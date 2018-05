Tens el perfil per treballar per a Facebook a Barcelona?

El sou del perfil més bàsic, amb coneixement de llengües hispàniques, és de 24.000 euros

Actualitzada 08/05/2018 a les 16:46

'Community managers'

Encarregats, reclutadors i psicòlegs.

L'empresa Competence Call Center (CCC) ocuparà vuit plantes de la coneguda com a Torre Agbar, al districte 22@ de Barcelona. Ho farà subcontractada per Facebook per filtrar aquelles informacions considerades com a 'Fake News' i que tants maldecaps ha comportat a la companyia nord-americana, que ha estat acusada de permetre l'intervencionisme malintencionat en eleccions i difusió d'informacions.Aquestes oficines de Barcelona se sumaran a les que ja té l'empresa a Alemanya i està previst que doni feina a 500 persones. En el portal a internet de CCC s'expliquen en detall quines són les ofertes de feina i les remuneracions que els corresponen.El domini d'idiomes serà un aspecte essencial per aconseguir feina per a Facebook, que busca persones per a ocupar llocs de 'community manager', reclutadors, psicòlegs, caps d'equip. De fet, les remuneracions finals per a cada lloc de treball estaran supeditades també al domini d'idiomes.A les ofertes de CCC s'inclouen fins a 22 perfils dins aquesta categoria. Els de parla hispana tenen un sou de sortida de 24.000 euros més gratificació i un augment de sou garantit al següent any. Si es domina el francès, el sou de base és de 25.000 euros. Per a perfils d'idiomes noruec, holandès i danès, els sous arriben als 30.000 euros.Les ofertes també inclouen perfils per a italià i portuguès, tots ells amb un sou base de 24.000 euros.Les ofertes de treball ofereixen diversos incentius i gratificació, al mateix temps que també inclouen incentius per a treballs en nits, diumenges i festius.Un altre grup d'ofertes per aquestes oficines de CC i Facebook és el que corresponen a responsables de qualitat, de recursos humans, responsables d'equips, reclutadors, administradors de sistemes informàtics i psicòlegs.En aquest cas, les ofertes de CCC pel que fa a les remuneracions no estan especificades, però l'empresa ho considera llocs de responsabilitat i en alguns casos es demanen tres anys d'experiència prèvia.Consulta totes les ofertes AQUÍ