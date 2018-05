Santi Vila assegura davant de Llarena que ni ell ni cap membre del Govern es va gastar «ni un sol euro» en l'1-O

L'exconseller mostra el seu desacord amb el processament per desobediència i malversació

Actualitzada 08/05/2018 a les 11:55

L'exconseller Santi Vila ha assegurat després de la declaració indagatòria que ha defensat davant del jutge Pablo Llarena que ni ell ni cap membre del Govern es va gastar «ni un sol euro» en l'organització de l'1-O. Segons Vila, la seva declaració ha estat breu i ha servit per mostrar el seu «desacord» amb els fets que se li imputen. «M'he remès al que ja vaig declarat en el seu moment davant l'Audiència Nacional, on vaig respondre totes les preguntes de manera exhaustiva; ara no hi ha res de nou i per tant no haig d'afegir res més», ha manifestat a la sortida del Suprem. En canvi, d'altres fonts presents a la declaració han afirmat que Vila no ha fet cap manifestació sobre la suposada malversació. El seu advocat, Pau Molins, ha dit que el jutge Llarena ara haurà de resoldre els recursos de reforma interposats i creu que la interlocutòria de processament no serà ferma fins d'aquí a un temps perquè hi ha informació encara per estudiar, com els informes aportats pel ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro. «El jutge haurà d'anul·lar aquest interlocutòria de processament i començar de nou incloent aquesta nova informació», ha afegit.