El TC admet a tràmit els recursos de Junqueras i Sànchez contra el seu empresonament

Els magistrats analitzaran també l’escrit de Sànchez va presentar contra la decisió del Suprem de no donar-li permís per assistir a la seva investidura

Actualitzada 08/05/2018 a les 15:28

No adopta mesures cautelars

El Tribunal Constitucional (TC) ha admès a tràmit per unanimitat els recursos que el líder d’ERC, Oriol Junqueras, i l’expresident de l’ANC i diputat de Junts per Catalunya Jordi Sànchez van presentar contra les interlocutòries de la Sala Penal del Tribunal Suprem que denegaven la seva llibertat provisional, malgrat que aquesta admissió a tràmit no va acompanyada de cap mesura cautelar, de manera que tots dos continuaran a presó mentre no es resolen els seus escrits. Els magistrats també han admès a tràmit un altre recurs de Jordi Sànchez contra la decisió de la Sala Penal de no concedir-li un permís penitenciari per assistir a la seva pròpia investidura. El TC estudiarà els tres recursos perquè entén que «està justificada l’especial transcendència constitucional que planteja una qüestió jurídica rellevant que afecta a una faceta del dret fonamental sobre la que no hi ha doctrina a aquest tribunal».El Tribunal Constitucional pren cartes d’aquesta manera en la causa que instrueix al Tribunal Suprem el jutge Llarena, a qui les defenses retreuen una suposada vulneració dels drets fonamentals dels encausats al llarg de la instrucció de la causa.Els recursos que Sànchez ha elevat al TC –i que seran estudiats en les pròximes setmanes- es dirigeixen contra dues actuacions concretes de la Sala Penal del Suprem que avalaven decisions del jutge Llarena.En primer lloc, una interlocutòria del 17 d’abril del 2018 que li denegava un permís per assistir per videoconferència al debat de la seva investidura com a president de la Generalitat de Catalunya. La defensa de Sànchez argumenta que es va vulnerar el seu dret a participar en afers polítics i a accedir a càrrecs públics de l’article 23.2 de la Constitució en relació al dret a la presumpció d’innocència.L’altre, contra una interlocutòria de la Sala Penal del 20 de març en què li denegava la llibertat provisional. Sànchez denuncia la vulneració del seu dret a la tutel·la judicial efectiva i a la presumpció d’innocència per la inexistència d’indicis de delicte i de risc de reiteració delictiva, així com la vulneració del seu dret a la llibertat ideològica i a la participació en afers públics.Malgrat el recurs, el TC no adopta mesures cautelars perquè «no aprecia la urgència excepcional a la que es refereix l’article 56.1 de la Llei Orgànica del TC». En canvi sí que obre una peça separada i dona tres dies al Ministeri Fiscal i a Sànchez perquè puguin presentar al·legacions respecte a aquesta decisió.En el cas de Junqueras, el vicepresident destituït va recórrer al TC demanant empara i demanant com a mesura cautelar suspendre la decisió de la Sala d'Apel·lacions del Suprem que confirmava el manteniment de la presó provisional acordada per l'Audiència Nacional al novembre.En aquest cas, els magistrats estableixen un període màxim de deu dies perquè la Sala del Penal del Tribunal Suprem enviï al Constitucional les actuacions corresponents de la causa, i perquè les parts en el procés –totes menys la defensa- puguin presentar recursos contra l’admissió a tràmit.