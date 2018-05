Boya a Llarena: «La sentència ja està escrita, el judici de veritat serà a instàncies internacionals"

La portaveu de la CUP crítica al jutge la seva «falta d'imparcialitat» i defensa el dret a l'autodeterminació

Actualitzada 08/05/2018 a les 11:34

L'exdiputada i actual portaveu del secretariat nacional de la CUP, Mireia Boya, ha aprofitat la declaració indagatòria per carregar contra el procés judicial que instrueix Pablo Llarena al Suprem. Segons ha relatat després de comparèixer davant del jutge, Boya ha dit a Llarena que espera amb «resignació» una sentència que creu que «ja està escrita». «El judici serà una pantomima política, el judici de veritat serà a instàncies internacionals». La portaveu cupaire també ha aprofitat la compareixença per defensar que totes les iniciatives que va presentar al Parlament estaven incloses en un programa electoral «que era legal» i ha defensat també el dret a l'autodeterminació. També ha criticat a Llarena la seva «falta d'imparcialitat» i ha dit que hi ha «paradoxes» en el procediment, comparant la seva situació amb la de Forcadell. Segons li ha dit al jutge, l'expresidenta del Parlament va tramitar les iniciatives parlamentàries presentades per grups com el seu i, en canvi, està processada per rebel·lió mentre Boya ho està per desobediència. En aquest punt, el jutge li ha preguntat si volia que canviés el seu processament i l'enviés a judici per rebel·lió.