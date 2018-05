Artadi no es descarta com a candidata: «Tots estem a disposició del president»

La diputada de JxCat assegura que la composició del Govern no està encara tancada del tot amb Esquerra

Actualitzada 08/05/2018 a les 10:28

Suspendre «una cosa que no existeix»

La portaveu adjunta del grup parlamentari de JxCat, Elsa Artadi, ha assegurat aquest dimarts, de manera contundent, que la decisió sobre qui serà el candidat a la investidura si finalment Carles Puigdemont queda aparcat «no està presa». En una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio, Artadi ha revelat entre rialles i afirmant que escollir un nom està en mans del mateix Puigdemont i que, tot i que compta que el líder de JxCat deu tenir «bastant clar» quina és la seva elecció, encara està pendent parlar-ho i comunicar-li al diputat en qüestió. Davant les informacions que apuntaven que justament Artadi podria ser l’escollida, la diputada no s’ha descartat. «Tots estem a disposició del president», ha sentenciat. Però el nom del possible president no és l’únic que està en l’aire. Segons la portaveu adjunta, JxCat i ERC encara no han tancat del tot la composició del Govern i tenen pendent concretar noms de consellers.«Tots estem a disposició del president Puigdemont». Amb aquesta frase, Artadi ha volgut deixar clar que el nom alternatiu per a poder ser investit abans del dia 14 de maig –data que ha confirmat com a límit- podria ser el de qualsevol dels diputats de JxCat, inclòs el seu. Així, sense descartar-se en cap moment com a presidenciable, ha assegurat, però, que l’elecció l’ha de fer el mateix Puigdemont i que, de moment, és una qüestió encara pendent de tancar. «La decisió no està presa, pel que a mi em consta», ha dit, rient de la sorpresa que podia causar el seu comentari. Amb tot, ha reconegut que és «possible que el president ho tingui decidit» però no ho hagi comunicat a l’escollit perquè vol acabar de rumiar la tria.I és que Puigdemont s’ha d’assegurar bé que la persona que assenyali vulgui acceptar l’encàrrec i les conseqüències que se’n derivarien. «Qui hagi de ser la persona, em sembla que el president li ha d’explicar per què i com ho veu. I aquesta és la conversa que ha d’acabar decidint. És una discussió que està en l’aire», ha dit Artadi. Amb tot, la diputada té clar que si Puigdemont no pot ser investit, les eleccions no són una opció. «A Berlín ens vam conjurar a no anar a eleccions. Provarem si hi ha una finestra per investir Puigdemont, si no hi ha, vol dir que ho deixarem per més endavant i triarem altre candidat», ha aclarit.Artadi, però, ha avisat que a JxCat hi ha «inquietud i preocupació» per saber «què passarà quan es proposi la nova persona, quan es posi el focus sobre el nou presidenciable, com reaccionaran Llarena i l’Estat, perquè Llarena pràcticament tracta d’organització criminal el grup parlamentari de JxCat».La portaveu adjunta de JxCat s’ha mostrat també sorpresa perquè el Consell de Ministres vulgui presentar ja recurs contra la reforma de la Llei de la Presidència aprovada la setmana passada. I és que com que el govern espanyol encara no l’ha sancionat ni signat, i el DOGC no l’ha publicat, la norma encara no està en vigor. I recórrer-la així, per a Artadi, és una barbaritat. «Ara és com si no existís la reforma. Sembla que de nou es volen saltar tràmits i el que marca la llei; i possiblement suspendrien una cosa que no existeix», ha sentenciat.Per últim, Artadi ha revelat que, en contra del que es creia fins ara, JxCat i ERC no només tenen pendent per tancar el nom del president. Segons ella, encara hi ha noms de consellers en l’aire i part del Govern pendent d’acordar i comentar entre els socis. No hem compartit alguns noms de consellers, i no està tancat al 100%. Anem pas a pas», ha explicat. A més, també ha reconegut que hi ha part del full de ruta que no està ni pactat ni tenen consens per traçar-lo ara mateix. «En algunes coses sí que hi ha consens i les altres les hem de seguir treballant. No per diferencies ideològiques profundes, sinó perquè hem d’entrar en un camí diferent al que seguíem. En el fons, crec que en aquest moment és important que hi hagi idees diverses. Però és evident que hem de seguir treballant i ens hi haurem de posar molt», ha sentenciat.