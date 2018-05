La defensa de Forn presenta un escrit al Suprem per demanar la seva llibertat

Durant la declaració indagatòria del 17 d'abril el conseller destituït ja va defensar davant Llarena que estava arrelat i que no reiteraria

Actualitzada 07/05/2018 a les 18:26

Intent fallit al març

L'advocat del conseller destituït Joaquim Forn, Xavier Melero, ha presentat un escrit davant del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena per demanar que el deixi en llibertat. La darrera vegada que Forn va comparèixer davant de Llarena va ser el 17 d'abril durant les declaracions indagatòries, moment en què el jutge li va notificar formalment que el processava per rebel·lió i malversació. Llavors, Forn ja va aprofitar per demanar que el deixés lliure i li va recordar que havia renunciat a l'escó i a la política. A preguntes del seu lletrat, va argumentar que té arrelament i que no reiterarà ja que s'ha apartat de la política. Ara, el seu lletrat ha posat per escrit aquest i d'altres arguments i ha tornat a sol·licitar al jutge Llarena que revisi les mesures cautelars, tal i com han confirmat a l'ACN fonts properes a la defensa de Forn.Nou intent de la defensa del conseller d'Interior destituït per aconseguir sortir en llibertat. Joaquim Forn és dels encausats que porten més temps a la presó (des del 2 de novembre) i tant Llarena com la Sala d'Apel·lacions ja li han negat en diferents ocasions sortir en llibertat.Forn ha canviat fa poques setmanes d'advocat i ja durant la declaració indagatòria del 17 d'abril va estar assistit per Xavier Melero, que també representa d'altres processats (abans el seu advocat era Daniel Pérez-Esqué).Tot i que l'objectiu de la declaració indagatòria no era la revisió de les mesures cautelars, Forn va aprofitar la compareixença del 17 d'abril davant el jutge Llarena per –a preguntes del seu lletrat- deixar clar que no reiterarà en els delictes pel qual se'l processa i demanar poder sortir lliure. Al gener, Forn va decidir renunciar a l'escó i va anunciar que es retirava de la vida política per aplanar el seu camí cap a la llibertat provisional.En una vista davant la Sala d'Apel·lacions per revisar les mesures cautelars el passat mes de març, la Fiscalia del Tribunal Suprem va canviar per primer cop de criteri i va sol·licitar per al conseller destituït llibertat sota fiança de 100.000 euros. Ho va fer per ordres directes i per «imperatiu legal», seguint instruccions del Fiscal General de l'Estat, Julián Sánchez Melgar.En aquell moment, el ministeri públic va canviar d'opinió perquè considerava que no existia risc de reiteració delictiva i perquè la defensa de Forn havia al·legat que pateix una malaltia, ja que havia donat positiu al test de tuberculina. En un comunicat, la Fiscalia General de l'Estat va esgrimir «raons humanitàries» per deixar-lo en llibertat provisional.Ara bé, l'acusació popular –exercida pel partit ultradretà de VOX- va demanar que Forn continués a la presó. Els tres magistrats de la sala que revisa les decisions del jutge Llarena, es van alinear amb les tesis de VOX i van decidir rebutjar el recurs i mantenir Forn entre reixes.