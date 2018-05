Els exmembres de la Mesa defensen davant Llarena que van actuar sota el criteri «d'inviolabilitat parlamentària»

No reconeixen els fets pels quals els processa el jutge del Suprem i demanaran que s'aixequin les mesures catuleras

Actualitzada 07/05/2018 a les 10:59

Els exmembres sobiranistes de la Mesa han defensat davant del jutge Pablo Llarena que van actuar sota el criteri de la «inviolabilitat parlamentària». Lluís Guinó, Josep Maria Corominas i Anna Simó han estat poc més de cinc minuts dins la sala. Han negat els fets pels quals el jutge Llarena els processa per desobediència i s'han reafirmat en la declaració que ja van fer davant el jutge el 9 de novembre. En el cas d'Anna Simó, només ha respost dues preguntes de la seva lletrada per negar els fets i defensar l'actuació de la Mesa sota la «inviolabilitat parlamentària». Josep Maria Corominas, en canvi, no ha declarat i s'ha reafirmat en el que ja va dir el 9 de novembre. Un cop acabin les declaracions, sol·licitaran per escrit al jutge que els aixequi les mesures cautelars. Tots, a excepció de Nuet, estan en llibertat provisional i han de presentar-se setmanalment davant el jutge, no tenen passaport i tenen prohibit sortir del territori espanyol. També van haver d'abonar 25.000 euros en concepte de fiança per eludir la presó.El diputat de JxCat Lluís Guinó ha explicat que demanaran que s'aixequin les mesures cautelars ja que porten mig any (des del 9 de novembre) anant totes les setmanes al jutjats a signar i, durant aquest temps, tots han complert amb aquest tràmit imposat per Llarena.A la sortida del Suprem, Guinó ha explicat que només van donar tràmit parlamentari a diverses propostes. «Hem explicat que la Mesa executava actes de tràmit parlamentari i intuíem que ens podria protegir la inviolabilitat parlamentària», ha manifestat.El que sí ha declarat i ha respost les preguntes que se li han formulat ha estat Joan Josep Nuet. Abans d'entrar al tribunal, el diputat de Catalunya en Comú-Podem i exsecretari tercer de la Mesa, Joan Josep Nuet, ha assegurat aquest dilluns que els exmembres de l'òrgan polític van «obeir el mandat democràtic» l'anterior legislatura per dur un «debat polític punyent» de la societat al Parlament. «Podem haver comès errors, en política es cometen errors i a vegades es paguen o no, però de cap de les maneres un error que es pot haver comès pot comportar penes de presó, una persecució», ha afirmat.En el cas de Ramona Barrufet, no s'ha desplaçat fins a Madrid per «motius personals» i ha declarat a través de videoconferència.