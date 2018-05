Montilla insisteix que Puigdemont no podrà tornar a ser investit i creu que JxCat «només mira de guanyar temps»

«Podríem tenir president i Govern des de finals de gener i el 155 a la paperera», assegura l'expresident de la Generalitat

Actualitzada 06/05/2018 a les 10:41

L'expresident de la Generalitat José Montilla ha insistit que Carles Puigdemont no podrà tornar a ser investit –tot i la reforma de la llei de la Presidència- i que JxCat «només mira de guanyar temps» amb el nou límit fixat pel 14 de maig. «Vostè sap, i jo i ells també i Carles Puigdemont, què això és fer trampa. Sabem perfectament que aquesta llei serà recorreguda, que hi ha un auto del tribunal constitucional, que hi ha un dictamen del consell de garanties estatutàries, el nostre, no el de Madrid, i dels lletrats del Parlament que diuen que això és absolutament inviable», ha assenyalat Montilla en una entrevista al programa 'Preguntes freqüents' de TV3. De fet, segons l'expresident català, si a principis d'any s'hagués presentat «un candidat viable» ja s'hauria aixecat el 155 a Catalunya. «El problema és que mentrestant no tenim Govern ni president. Quin sentit té reunir-se avui per dir que ja es tornaran a reunir en una data més a prop del dia 22?. Podríem tenir president i Govern des de finals de gener i el 155 a la paperera», ha sentenciat Montilla.