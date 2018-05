JxCat es conjura per investir un president abans del 14 de maig

El grup parlamentari aposta per escollir en vuit dies el nou cap del Govern després de la reunió a Berlín d'on s'acorda activar el pla D si tornen a fallar les vies Puigdemont i Sànchez

Actualitzada 06/05/2018 a les 11:22

Preocupació a ERC i PDeCAT

El perill del vot delegat

Vuit dies. És el termini que s'ha marcat JxCat per investir el proper president de la Generalitat després de la reunió amb el seu líder, Carles Puigdemont, aquest dissabte a Berlín. La formació s'ha conjurat per desbloquejar la situació parlamentària la setmana que ve, per tenir un president el 14 de maig com a data límit. La primera opció és el propi Puigdemont, aprofitant la reforma de la llei de Presidència, que permetria investir el cap de files de JxCat a distància. Si el Tribunal Constitucional suspèn aquesta reforma, el grup independentista majoritari insistirà en la candidatura del seu número dos, Jordi Sànchez -per tercera vegada. Però si el jutge del Suprem Pablo Llarena torna a reiterar la seva negativa de permetre que l'expresident de l'ANC surti de la presó per assistir a la investidura, la via Sànchez tornarà a quedar bloquejada. En aquest supòsit, JxCat activarà l'anomenat pla D: la proposta d'un quart candidat, sempre amb l'objectiu d'investir-lo també abans del 14 de maig. A partir d'aquella data només quedaran 8 dies per esgotar el calendari, dissoldre el Parlament i forçar noves eleccions. Un escenari que JxCat vol evitar.Fonts de JxCat consultades per l'ACN han explicat, després de la reunió d'ahir a la tarda, que el grup parlamentari es manté ferm i unit per investir Puigdemont. Però alhora admeten que abocar el país a unes noves eleccions seria un fracàs. Per això, i per primera vegada, la formació independentista s'obre ja en obert a parlar d'un quart candidat. Tot i que en la reunió no es va abordar cap nom, diversos dirigents consultats apunten que l'escenari del pla D s'hauria de plantejar ja en els propers dies, i d'immediat a una eventual suspensió de la reforma de la llei de Presidència per part del TC: «Hi ha prou temps per investir qui calgui sense esgotar el termini, però és cert que ens haurem d'afanyar», reitera un diputat del grup. El propi Puigdemont va defensar en la trobada a Berlín que cal formar Govern i evitar eleccions. Pel que fa a qui podria ser el quart candidat, des de JxCat mantenen el secretisme i reiteren que no s'han posat opcions damunt la taula: «Tenim 34 bons noms».En aquesta línia, el portaveu adjunt, Eduard Pujol, va sentenciar en acabar la reunió que «no serà per JxCat» que hi hagi una nova cita a les urnes. El grup independentista majoritari confia que ERC i el president del Parlament, Roger Torrent, acceptin intentar de nou la investidura de Puigdemont aprofitant la reforma de la llei de Presidència -mentre continuï en vigor. De fet, JxCat espera que Torrent abordi en els propers dies una nova ronda de contactes amb els grups. Abans Sànchez hauria de renunciar -encara que fos provisionalment- a la seva candidatura per donar via lliure a Puigdemont. JxCat també reclama que, si arriba l'escenari, la CUP pugui votar a favor de Sànchez, en cas que la via del president destituït decaigui. Els anticapitalistes, que tenen una conferència política aquest dilluns, mantenen per ara que només donaran el seu suport a la investidura de Puigdemont. Els cupaires, doncs, a priori també s'abstindrien en l'escenari d'un hipotètic quart candidat, de manera que el pla D s'haurà d'investir per majoria simple. ERC ja ha dit que acceptarà qualsevol nom que JxCat posi damunt la taula.Tot i que Esquerra i el Partit Demòcrata han celebrat que JxCat valori la possibilitat de proposar un quart candidat en el termini de vuit dies, fonts consultades de les dues formacions s'han mostrat preocupades pel poc marge de temps que hi ha fins el 22 de maig. Els republicans consideren innecessari tornar a forçar les vies Puigdemont i Sànchez, malgrat la reforma de la llei de Presidència. De fet, des d'ERC ja apuntaven abans del cap de setmana que seria una mala notícia que de la reunió d'ahir entre JxCat i el president destituït no en sortís el nom del pla D.D'altra banda, el PDeCAT aplaudeix que es torni a intentar investir Puigdemont, tot i que alhora apressa JxCat a decidir-se per un quart nom que desbloquegi la situació per evitar eleccions. Al seu torn, la CUP no té previst marcar posició fins la conferència política de dilluns. Tot i això, algunes veus de la formació anticapitalista no neguen que s'hagi rebut com una bona notícia la insistència en restituir el president «legítim».Des de les files de JxCat insisteixen que aquests vuit dies que s'han donat de marge per investir un president són suficients. Alhora, però, admeten que hi ha un cert risc, tenint en compte les «traves» que ha posat l'Estat una vegada i altra per vetar els seus candidats. A més, també han calculat que si les justícies alemanya i belga fan decaure els processos contra Puigdemont i el conseller destituït d'ERC Toni Comín, la delegació de vot podria perillar. I és que legalment els dos dirigents independentistes ja podrien sortir d'Alemanya i Bèlgica -respectivament- i, per tant, creuar la frontera fins a l'Estat i assistir als plens parlamentaris.Sigui com sigui, des de JxCat no esperen que cap dels dos casos culmini fins la segona quinzena de maig, com a molt d'hora. De fet, el dia 16 hi ha prevista la compareixença del propi Comín, Lluís Puig i Meritxell Serret davant del jutge belga. Un motiu més que ha impulsat JxCat a marcar-se el dia 14 com a data límit per investir un president.