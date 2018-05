Artadi assegura que Puigdemont «serà investit o ara o més endavant»

Borràs afirma que hi ha de d'haver un govern fort que pugui revertir les mesures del 155

Actualitzada 06/05/2018 a les 17:00

La portaveu de JXCat, Elsa Artadi, està convençuda que Carles Puigdemont «serà investit o ara o més endavant, però això segur que passarà». En una entrevista al programa Via lliure de RAC1 Artadi ha afirmat que cal aprofitar la «finestra d'oportunitats» que dona la nova Llei de la Presidència, que «no es pot suspendre» fins que no entri en vigor, ha recordat. I en tot cas s'ha mostrat convençuda que en el futur el Tribunal Constitucional els donaria la raó. Artadi creu que la investidura podria fer-se la setmana vinent, o si no, el dia 14. «No posarem en risc la data del 22 de maig. La nostra voluntat no és anar a eleccions», ha remarcat la portaveu de JXCat, que aquest dissabte va participar en una reunió del grup parlamentari a Berlín, amb Puigdemont. Artadi està convençuda que el Tribunal Constitucional els donaria la raó perquè la nova Llei de la Presidència «no té cap element d'inconstitucionalitat» i només regula aspectes de la cambra catalana. La diputada de JXCat ha explicat que en la reunió de Berlín «no es va parlar de noms», si no d'»itineraris», i de com s'ha de «tirar endavant la república». En aquesta línia, ha afegit que en cas que no es pogués fer la investidura de Puigdemont no es podria parlar de «president titella» però tampoc seria un «president normal» perquè de president «ja en tenim», ha recordat.Per la seva part la diputat de JxCat Laura Borràs ha afirmat que el nou govern de la Generalitat ha de ser un 'govern fort' i una de les primeres mesures que s'han de prendre és crear una comissió d'investigació per veure «què ha passat al nostre país» des que es va aprovar el 155 i un «pla de xoc per revertir les mesures» aprovades aquests mesos.