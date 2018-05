Romeva demana el trasllat a un presó catalana

El conseller destituït d'Afers Exteriors té dos fills petits i denuncia vulneració dels seus drets

Actualitzada 04/05/2018 a les 18:56

Vulneració de drets

El conseller destituït d'Afers Exteriors, Raül Romeva, també ha demanat el trasllat a una presó catalana. Ho va sol·licitar el seu lletrat, Andreu van den Eynde, divendres passat, juntament amb la petició de trasllat del vicepresident destituït Oriol Junqueras. Així doncs, ja són tres els presos preventius del procés que han demanat l'acostament a un centre penitenciari català ara que ja s'ha acabat la instrucció. El primer va ser Jordi Cuixart i està previst que properament hi hagi més peticions en aquesta línia. Els arguments adduïts en l'escrit –que es presenta davant la Secretaria General d'Institucions Penitenciàries- són molt similars a les anteriors peticions. Sobretot, es destaca el fet que té dos fills petits (una nena d'11 anys i un nen d'uns 7 anys) i que mantenir el seu pare a una presó a més de 600 km de casa suposa una vulneració dels seus drets. Romeva està reclòs des del 23 de març a Estremera però, anteriorment, ja havia passat un mes a la presó. El jutge Pablo Llarena l'ha processat per rebel·lió i malversació. Actualment, és diputat al Parlament de Catalunya.Divendres passat, el lletrat de Junqueras i Romeva va presentar dos escrits davant Institucions Penitenciàries (que depèn del Ministeri de l'Interior) per demanar el trasllat a una presó catalana. Fins al moment, havia transcendit la petició de Junqueras però no la de Romeva.Fins ara, són tres els presos preventius que han sol·licitat l'acostament a Catalunya. De moment, però, Institucions Penitenciàries no ha respost cap dels escrits.Tot i tenir la potestat per prendre la decisió sobre el trasllat, Institucions Penitenciàries sempre pot consultar a Llarena. Tot i que el criteri del jutge no és vinculant, la decisió que acabi prenent Institucions Penitenciària acostuma a anar en la línia marcada pel jutge. Si la decisió no és favorable al trasllat, es podrà recórrer davant el Tribunal Superior de Justícia de Madrid.En l'escrit de Romeva s'addueixen les mateixes vulneracions de drets exposades en el cas de Cuixart i Junqueras. En el que es dona més importància és al paper dels seus fills petits i dels efectes que els està causant una presó preventiva del seu pare a 600 km de distància. I recorden que –tant d'acord a la legislació espanyola com internacional- l'interès del menor sempre s'ha de preservar en qualsevol cas on hi hagi menors implicats.També s'apunta davant Institucions Penitenciàries els drets que té el pres i es cita legislació diversa. Entre d'altres, s'exposa el dret a la proximitat geogràfica del pres i s'apunta que és el mateix reglament penitenciari espanyol el que determina que els presos han d'estar en centres al més proper possibles de casa seva. Tot, amb l'objectiu d'evitar el seu «desarrelament social».Per últim, l'escrit també apunta que amb la situació d'una presó provisional a més de 600 km del seu domicili s'està vulnerant el dret a defensa. L'advocat defensa que amb una proximitat geografia es poden incrementar millor les garanties de participar «en condicions» del procés penal.