El Parlament valida la investidura a distància amb els vots de JxCat, ERC i la CUP

La cambra aprova la reforma de la llei de Presidència que permetria escollir Puigdemont i que avala que el Govern tingui plens poders des de l'«exili»

Actualitzada 04/05/2018 a les 13:19

Les vies obertes

Tomben les esmenes de Cs, PSC i PPC

La via de la investidura a distància tira endavant. El Parlament ha aprovat aquest divendres al migdia la reforma de la llei de Presidència, gràcies als vots a favor de JxCat -el grup impulsor-, ERC i la CUP. El text aprovat té l'objectiu de validar una eventual investidura a distància i habilitar els òrgans governamentals perquè puguin operar el total de les seves funcions, si cal, des de l'estranger. En un debat tens, el portaveu adjunt de JxCat Albert Batet ha avisat que l'independentisme no es rendirà, així com tampoc ho farà el líder de la formació, Carles Puigdemont. La líder de Cs, Inés Arrimadas, ha rebutjat la llei «feta a mida» al president destituït. El parlamentari del Grup Republicà Toni Castellà ha assegurat que «la República serà una realitat», agradi o no a les formacions constitucionalistes.La proposició de llei -que se n'ha aprovat la tramitació per lectura única, gràcies als vots de JxCat, ERC i la CUP- contempla que en cas «d'absència, malaltia o impediment» del candidat a la investidura el ple pot autoritzar que se celebri «sense la presència o sense la intervenció» del presidenciable. Així mateix, apunta que el candidat pot presentar el programa i sol·licitar la confiança de la cambra «per escrit o per qualsevol altre mitjà previst en el Reglament».A partir d'aquesta reforma de la llei de Presidència el Govern i la resta d'òrgans col·legiats es podran constituir, convocar, celebrar les seves sessions, adoptar acords i remetre actes tant de manera «presencial com a distància». En concret, i sobre les sessions a distància, la llei avala que els membres de l'executiu i els òrgans relacionats puguin estar «en llocs diferents» sempre que s'asseguri per mitjans electrònics la seva identitat o de les persones que els supleixin, el contingut de les seves manifestacions, el moment en què es produeixen, així com la interactivitat i intercomunicació entre ells en temps real, a més de la disponibilitat dels mitjans durant la sessió.També s'ha aprovat l'esmena subsegüent al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries (CGE) de JxCat que sentencia que les deliberacions i decisions del Govern es prendran «computant-se a efectes de quòrum tant l'assistència presencial com a distància». A més, el document aprovat permet que quan els membres de l'executiu despatxin els assumptes i funcions per «mitjans telemàtics» s'entendrà que no concorre el «supòsit d'absència».Finalment, el ple ha aprovat l'esmena subsegüent de JxCat, d'addició d'una disposició addicional, on remarca que el Parlament ha de fer les «modificacions del reglament que siguin necessàries, a iniciar en el termini d'un mes, per a complir els requeriments establerts per aquesta llei». És a dir, que JxCat es compromet a reformar el reglament del Parlament en un mes per introduir-hi la investidura a distància. Fonts consultades del grup parlamentari han explicat que, dins la via a distància, l'opció d'investidura delegada guanya pes en comparació a l'estratègia telemàtica.D'altra banda, el ple ha tombat totes les esmenes de la resta de grups. D'una banda, el PPC demanava que en l'article primer s'apuntés que el candidat ha de presentar «davant el plenari» el programa de govern, i que la seva participació al debat i la votació ha de ser «personal, directa i indelegable». El grup que lidera Xavier García Albiol també volia suprimir tot l'article segon.Al seu torn, el PSC-Units ha demanat la supressió total dels articles u i dos. D'altra banda, Cs havia presentat una esmena única on apuntava que, tenint en compte «l'advertida inconstitucionalitat i antiestatutarietat global» de la iniciativa legislativa -incloses les emenes de JxCat-, es proposava la retirada de la proposició.