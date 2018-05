El govern espanyol recorrerà la modificació de la llei de la presidència aprovada

Demana un informa al Consell d’Estat previ a la presentació del recurs al Tribunal Constitucional

Actualitzada 04/05/2018 a les 15:00

El govern espanyol ha fet aquest divendres el primer pas per deixar sense efecte la modificació de la llei de presidència que s’ha aprovat al Parlament per a la investidura a distància de Carles Puigdemont. El portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, ha anunciat a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres que el seu executiu «ha sol·licitat l’informe al Consell d’Estat sobre la llei de presidència» per «en el cas que s’aprovi» –cosa que ja s’havia produït quan ha pronunciat aquestes paraules- «recórrer-la davant el Tribunal Constitucional (TC)». La llei s’ha aprovat al Parlament gràcies als vots de JxCat –grup impulsor- ERC i la CUP. L'informe del Consell d'Estat és el pas previ preceptiu -però no vinculant- necessari per dirigir-se al TC. En recurs provocarà la seva suspensió automàtica des del moment en què els magistrats admetin a tràmit l’escrit, cosa que es pot produir els pròxims dies. Fonts del TC han apuntat que de moment el president no ha convocat cap ple extraordinari, de manera que la pròxima reunió prevista no tindrà lloc fins dimarts de la setmana que ve.Preguntat sobre aquesta qüestió, Méndez de Vigo ha afirmat que «seria bo que el Parlament de Catalunya donés passos que no porten enlloc». «N'hauria d'haver après del que va passar els dies 6 i 7 de setembre del 23017, i el govern ja ha dit amb fermesa que no tolerarà cap frau de llei», ha sentenciat.Segons el portaveu del govern espanyol, l'intent d'investidura de Puigdemont és «un frau de llei jurídic i polític» perquè és «un disbarat». «El govern evitarà el frau de llei i utilitzarà totes les armes jurídiques al seu abast per evitar-ho», ha conclòs, i per això ha adoptat l'acord de sol·licitar l'informe al Consell d'Estat abans de recórrer al TC.Per tant, segons el portaveu espanyol, aquest intent d'investidura a distància és una «via cega» i «no és la millor manera de recuperar la normalitat a Catalunya». En aquest sentit ha recordat que el president del Parlament i els membres de la Mesa «han estat advertits» pel TC sobre la necessitat de complir les seves resolucions.La reforma de la llei de la presidència de la Generalitat és l’últim intent de les forces independentistes per poder investir a distància Carles Puigdemont. Méndez de Vigo ha recordat també que aquesta setmana que el Tribunal Constitucional va advertir els responsables del Parlament de l’obligació de respectar les seves resolucions.«Ja sabem, perquè tenim antecedents, el que suposa la vulneració de l'ordre constitucional i la desobediència a les sentències», i per tant «no repetim errors del passat», ha sentenciat.La llei s’ha sotmès a votació per lectura única al Parlament malgrat el dictamen contrari del Consell de Garanties Estatutàries, que va concloure que la reforma vulnera l’Estatut i la Constitució. Previsiblement el recurs recollirà els termes de l’última resolució per la que el Tribunal Constitucional va admetre a tràmit la setmana passada el primer escrit de l’executiu de Rajoy contra la investidura de Puigdemont. En aquesta resolució el TC ja advertia la Mesa que es declararà «radicalment nul i sense valor ni efecte» qualsevol acte, resolució o acord que contravingui la suspensió acordada. És a dir, que tancava la porta ja a qualsevol modificació de la Llei de presidència per permetre una investidura de Puigdemont a distància.