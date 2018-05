L'Agència Tributària embarga 110.000 euros a Òmnium Cultural

L'organisme públic fa efectiva la multa de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades malgrat els recursos de l'entitat

Actualitzada 03/05/2018 a les 09:14

L'Agència Tributària ha embargat els comptes d'Òmnium Cultural per fer efectiu el pagament dels 110.000 euros de sanció de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEDP). Segons un comunicat de l'entitat difós aquest dijous, la quantitat correspon als 90.000 euros de la multa més els interessos i recàrrecs derivats de la negativa d'Òmnium a pagar. La sanció va ser imposada el març del 2017 per tenir una base de dades inoperativa als Estats Units durant el període de temps en què s'estava definint el nou protocol internacional sobre dades allotjades en aquest país. La multa s'ha fet efectiva tot i que l'entitat la va recórrer al contenciós administratiu de l'Audiència Nacional. Per aquesta raó, Òmnium ha anunciat que la recorrerà davant els tribunals europeus, ja que, a parer seu, ha estat «aplicada amb criteris ideològics». Segons l'entitat presidida per Jordi Cuixart, es tracta una multa «injustificada» que, a parer seu, és un «exemple més de persecució política, de repressió de la dissidència».Òmnium Cultural ha informat que «malgrat que l'entitat disposava de saldo als comptes corrents, l'Agència Tributària ha enviat notificacions d'embargament als creditors en un intent més de desacreditar» l'entitat. A més, ha recordat que «l'embargament dels comptes de l'entitat arriba després que s'hagin esgotat els recursos judicials, després que la Guàrdia Civil hagi escorcollat dues vegades la seu d'Òmnium Cultural i quan fa més de sis mesos que el president, Jordi Cuixart, és en presó preventiva».La multa s'ha imposat per tenir una base de dades inoperativa als Estats Units durant el període de temps en el qual es definia el nou protocol internacional entre els Estats Units i la Unió Europea sobre dades allotjades en aquest país; una situació compartida amb altres empreses i organitzacions en aquell període. A més, segons Òmnium Cultural, no s'ha pogut verificar quin és l'origen de la denúncia que obre el procediment sancionador.L'entitat ha reiterat que «mai s'han posat en risc dades personals de cap individu i que la possible il·legalitat no existeix ja que, en tot cas, en el període en el qual se situa la presumpta infracció, hi havia un buit legal». A més, ha subratllat que Òmnium «sempre ha actuat de bona fe i amb transparència amb l'AEDP».