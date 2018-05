ERC presenta una esmena als pressupostos de l'Estat per a Sant Esteve de les Roures

Els republicans han col·lat la falsa reivindicació entre les quasi mil que han registrat al Congrés i ho emmarquen en una estratègia «irònica» del partit

Actualitzada 02/05/2018 a les 15:05

El grup d’ERC al Congrés dels Diputats ha presentat un total de 998 esmenes als pressupostos de l’Estat. Entre elles, hi ha una, la 429a, té una particularitat que crida l’atenció. Es tracta de la reivindicació de 5.000 euros del pressupost per millorar l’estació de tren del municipi fictici de Sant Esteve de les Roures. Segons ha avançat El món i han detallat fonts del partit, els republicans han decidit colar aquesta esmena «irònica» enmig de les seves peticions per a modificar els comptes de l’Estat amb la intenció d’evidenciar que el govern espanyol «ignora» sistemàticament les demanes que fa ERC, tant si són per a necessitats reals com si es tracta de municipis ficticis com aquest. «Tenim la seguretat que de la resta de les 997 esmenes presentades per ERC, que obeeixen a demandes, a necessitats i a l'exigència de resposta davant d'incompliments crònics ben reals, ens en faran exactament el mateix cas», afirmen des de la formació.La irònica esmena reclama 5.000 euros al Ministeri de Foment per a la «remodelació integral, instal·lació d’ascensors, reordenació d’andanes i instal·lació del sistema de megafonia de l’Estació de Rodalies de Sant Esteve de les Roures», i justifica la petició assegurant que es tracta «d’una llarga reivindicació de la població local, donat l’estat d’abandonament i deteriorament en el que es troba l’estació i la necessitat de que la població local gaudeixi d’un transport i infraestructures ferroviàries de qualitat». «Un u per mil d'ironia ens el podem permetre, fent alhora un reconeixement a la ironia de tanta altra gent i lamentant-nos, de fet, de la realitat de fons que evidencia», expliquen des d’ERC per defensar haver colat l’esmena entre les altres.