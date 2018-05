Paluzie exigirà «explicacions» als partits independentistes si no s'investeix Puigdemont i es repeteixen eleccions

La presidenta de l’ANC insinua que acceptaria tornar a convocar els ciutadans a les urnes si és «des de la unitat» i evidenciant que l’Estat «impedeix la sobirania del Parlament»

Actualitzada 01/05/2018 a les 19:32

La presidenta de l’ANC, Elisenda Paluzie, ha avisat aquest dimarts que si els partits independentistes no es posen d’acord per a celebrar una investidura, a ser possible amb el candidat de JxCat, Carles Puigdemont, que posi en marxa un Govern de la Generalitat reclamarà explicacions als seus dirigents.«Ells es van presentar a les eleccions dient que es restituiria el Govern legítim. A ells correspon donar una explicació a la ciutadania i a la base independentista que els va votar en base a aquestes promeses, si no ho fan», ha dit en ser preguntada abans de participar a la manifestació que l’ANC ha celebrat junt a la Intersindical-CSC per l’1 de Maig.Amb tot, Paluzie ha insinuat que podria acceptar de bon grat repetir les eleccions si no s’investeix Puigdemont, sempre que s’hi acudeixi a les urnes «de la unitat, dient que no l’Estat no permet i impedeix la sobirania del Parlament, i que s’està disposat a anar a eleccions tants cops com sigui necessari».La presidenta de l’ANC, però, ha rebutjat que als comicis s’hi acabi anant perquè els partits independentistes «es barallen entre ells».