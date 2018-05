Iceta: «Cs no està a la manifestació de l'1 de Maig perquè són de dretes i volen prendre el relleu al PP»

El líder del PSC arremet contra el partit de Rivera

Actualitzada 01/05/2018 a les 15:28

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha vinculat l’absència de Cs per primer cop a la mobilització de l’1 de Maig amb els sindicats amb les intencions que atribueix al partit d’Albert Rivera per ocupar l’espai del PP.En declaracions a la premsa des de la manifestació de Barcelona, el socialista ha assegurat que «els de Cs no estan aquí perquè són de dretes i això ho sap tothom». «No participen de l’1 de Maig com tampoc ho van fer del 8 de març en defensa dels drets de les dones. Cs vol ser el recanvi de dretes per prendre el relleu al PP, i per això no estan avui aquí», ha afegit el líder del PSC.Des de la manifestació, on ha acudit de la mà de dirigents del seu partit, diputats, alcaldes i regidors, Iceta ha defensat que aquest dimarts és una bona oportunitat per «reivindicar els drets dels treballadors». «Quan comença una recuperació econòmica però no arriba a tothom, quan es creen llocs de feina però de forma precària i amb salaris molt baixos, és el moment per reivindicar la recuperació del poder adquisitiu dels treballadors i l’ocupació de qualitat, i també reclamar tancar l’escletxa salarial entre homes i dones», ha dit, tot mostrant-se satisfet per poder manifestar-se «de costat dels sindicats».De la mateixa manera, ha tornat a urgir als independentistes que pactin la investidura d’un president que actuï dins la llei, i ho ha relligat amb l’1 de Maig assegurant que «formar Govern seria molt bo per donar estabilitat a la situació econòmica i suport a la indústria».