ERC avisa JxCat: «A Puigdemont li correspon proposar candidat a la investidura, i un cop fet, en parlarem»

Aragonès defensa aprofitar l’1 de Maig per «defensar els drets civils i polítics» de la «regressió» que assegura que es pateix

Actualitzada 01/05/2018 a les 13:39

Esquerra Republicana reconeix al líder de JxCat, Carles Puigdemont, el seu dret a escollir el candidat a la investidura en primera instància, però avisa la formació que després s’haurà de consensuar amb els republicans.Així ho ha explicat l’adjunt a la presidència d’ERC, Pere Aragonès, que, en declaracions a la premsa després d’un acte per reclamar que Dolors Bassa deixi la presó, ha apostat per«parlar entre tots» de l’estratègia a seguir. I és que les tres piulades dels presos membres de JxCat Jordi Turull, Joaquim Forn i Josep Rull tancant files a l’entorn de Puigdemont i demanant «confiança» en les seves «propostes», han fet que els republicans aixequin la veu per reivindicar el seu paper en la negociació, deixant clar que tot no queda en mans del cap de cartell de JxCat.«Puigdemont no només és el president de la Generalitat que va ser atacat pel 155, sinó que és el líder de JxCat, a qui correspon fer la proposta -d’investidura-. Evidentment, un cop feta la proposta, en parlarem. I estem convençuts que, un cop feta la proposta, ens posarem d’acord perquè l’important és recuperar les institucions», ha sentenciat Aragonès.