«Llibertat presos» «Som República», «Jo també vaig tallar les vies» o «Jo sóc CDR» són alguns dels lemes que hi han instal·lat

Actualitzada 01/05/2018 a les 10:55

Els CDR han penjat aquesta matinada centenars de cartells reivindicatius a l'N-II des de La Jonquera fins a Tordera en contra de la monarquia, en defensa dels presos polítics, en favor dels drets socials i polítics i en contra de l'Estat espanyol.Les pancartes, que s'han instal·lat a banda i banda de la via cada 100 metres, tenen com a objectiu convertir-la en la «carretera de la República».«Llibertat presos», «Som República», «Jo també vaig tallar les vies», «Catalonia is not Spain» o «Jo sóc CDR» són alguns dels lemes que hi han instal·lat.Els comitès de l'Empordà, Nord-oriental i del Vallespir asseguren en un comunicat que han escollit aquesta carretera com a «símbol de l'ocupació de l'estat espanyol a Catalunya».