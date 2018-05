Barcelona també es manifesta per la igualtat

Milers de persones s'apleguen perquè la recuperació econòmica es traslladi a la classe treballadora

Milers de persones han sortit als carrers de Barcelona aquest dimarts amb motiu del Dia Internacional dels Treballadors. Els sindicats majoritaris, CCOO i UGT, han convocat una manifestació unitària per exigir igualtat de gènere, millors salaris, ocupació de qualitat i pensions dignes.Sota una fina pluja, la protesta ha sortit de la plaça Urquinaona i baixa per Via Laietana fins a la plaça de la Catedral. Rere el lema «Ara ens toca a nosaltres», demanen que la recuperació econòmica es traslladi a la classe treballadora.Els secretaris generals de CCOO i UGT a Catalunya, Javier Pacheco i Camil Ros, encapçalen la protesta. També hi participen grups polítics com el PSC, ERC, JxCat i Catalunya en Comú, si bé aquest any la manifestació està marcada per l'absència de Cs.Per davant de la capçalera amb els màxims representants del sindicat s'hi ha situat una altra pancarta amb el lema «No és abús, és violació» i #Noésno, després de la polèmica sentència del cas de La Manada.