Sánchez avisa que les decisions judicials a Europa faran que l'Estat «ataqui més fort» els independentistes

El diputat de JxCat creu que Llarena busca «un escarment exemplificant» i «va per lliure»

Actualitzada 30/04/2018 a les 09:55

El president del grup parlamentari de JxCat i expresident de l’ANC, Jordi Sànchez, ha avisat, en una carta remesa a Rac1, que les decisions judicials dels tribunals alemanys, belgues i britànics sobre els polítics que estan a l’estranger, faran que l’Estat i el Tribunal Suprem incrementin la virulència de les seves accions contra l’independentisme. «La decisió dels tribunals no els farà modificar, al contrari. Ofesos, atacaran més fort, traient pit de la sempre agraïda defensa de la unitat d’Espanya». A més, Sánchez creu que el jutge del Tribunal Suprem que ha instruït el cas de l’1-O, Pablo Llarena, i la sala segona del TS «van per lliure, molt forts i amb un relat jurídic molt feble», però alerta que mantenen «una determinació de mantenir un escarment exemplificant» per als polítics sobiranistes. Segons Rac1, Sánchez explica a la carta que preveu que la seva sortida de la presó encara és molt lluny, i recorda els familiars dels empresonats, considerant-los víctimes d’«aquest joc ‘suprem’ de despropòsits».