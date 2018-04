Junqueras fa una nova crida a formar Govern

«Sense fer Govern no guanyem res i arrisquem molt per tornar a la mateixa situació en el millor dels casos», afirma el vicepresident destituït

Actualitzada 30/04/2018 a les 09:12

El president d’ERC i vicepresident destituït, Oriol Junqueras, ha fet una nova crida a formar Govern i escollir un president de manera urgent i immediata. En una entrevista per escrit concedida a Catalunya Ràdio, el republicà considera que «no s’hi guanya res sense fer Govern». «En canvi, arrisquem molt per tornar a la mateixa situació en el millor dels casos. No entenc quin sentit té que malbaratem el resultat del 21D, que no en comencem a treure profit. Amb tots els empresonats que he pogut parlar, coincidim que cal fer Govern», detalla Junqueras. I és que per al republicà s’ha «d’aprofitar el resultat del 21-D» d’immediat per eliminar el 155 i riscos que veu innecessaris. «Si en lloc d'aprofitar el resultat el que fas és jugar-te'l, el millor que et pot passar és que tornis a quedar on eres. La qüestió és què hi guanyem no fent Govern. I no hi guanyem res perpetuant el 155. Recuperar les institucions ja és un pas en si mateix tot i que és obvi que només és un primer pas i que cal més», sentencia.De la mateixa manera, Junqueras aprofita l’entrevista per convidar a CUP i els comuns a participar de la investidura i, si cal, d’un eventual futur Govern i la seva gestió. «La CUP ha de decidir si vol ser part de la solució; si volen sumar i ajudar; si volen fer una aposta estratègica que ens porti a sumar complicitats i ser més forts o no», diu per demanar el suport dels anticapitalistes. Mentre, també afegeix que podria «dir el mateix dels comuns», a qui reclama que «se sumin desacomplexadament a la defensa dels drets i les llibertats davant l'autoritarisme i la regressió democràtica».I és que, de fet, aquest apropament podria anar fins i tot més enllà, si fos per Junqueras. En aquest sentit, el republicà obre la porta a fer un Govern d’ampli expectre ideològic, amb molts independents i fins i tot no descarta una fórmula com la proposada pels mateixos comuns. «A finals de l'anterior legislatura, vaig proposar un Govern de concentració, també amb independents. Crec que davant una situació tan bèstia cal incorporar totes les sensibilitats. Però potser té més sentit ara mateix al Parlament. Em sembla més pràctic i realista. Ja es donen les condicions, tota vegada que encara no hi ha Govern. La iniciativa del president Torrent, per exemple, em va semblar molt oportuna. Fa una gran feina, tot i que sovint ingrata, intentant conciliar sensibilitats», ha respost Junqueras a l’entrevista.La seva situació, la de la resta de polítics independentistes presos, i la dels que estan a l’estranger també és objecte de preocupació per al republicà. Però les darreres decisions de la justícia europea fa que s’obri una porta d’esperança per a Junqueras. «El de rebel·lió és un delicte que a Europa tothom està dient que no ha existit. Cap democràcia occidental el comparteix. Aquest sol fet hauria d'obligar a reflexionar els demòcrates espanyols. Només cal veure la situació dels processats. A Espanya, empresonats. A Europa, en llibertat. Són dades objectives i no cal afegir res més», diu per cridar els ciutadans de l’Estat a plantar-se davant la situació.I és que Junqueras constata que a Europa, «els estats es van posicionant i cada cop el regne d'Espanya està més isolat en les seves posicions». «És com un retorn a l'autarquia, judicial. Quan tot Europa contradiu les teves decisions és que vas en direcció contrària. I quan vas en direcció contrària t'has de preguntar si no ets tu el que no va bé i no pas tots els altres», assegura.El líder d’ERC, que porta a la presó des del novembre passat, ha viscut com un fet «terrible» que els polítics que havien aconseguit sortir dels centres penitenciaris hagin hagut de tornar per decisió judicial. «Són bones persones, demòcrates per damunt de tot, gent que sempre ha defensat els seus ideals pacíficament, són amics i companys i coincideix que tots eren electes. És a dir, persones escollides per la ciutadania el 21D. Representants de la ciutadania», afirma, tot considerant que «els empresonen sense judici; jutgen idees i jutgen la voluntat popular». Per a Junqueras, «resoldre les discrepàncies polítiques a cop de Codi Penal no ajuda a resoldre res, no facilita res i ho enquista tot».Per últim, preguntat per la seva situació anímica després de mesos a presó de manera preventiva, Junqueras assegura sentir-se «fort i serè». «La presó no podrà canviar les meves conviccions, que són les d'un demòcrata que s'inspira en valors universals. A la presó intento analitzar amb fredor els esdeveniments i procuro traslladar reflexions que ens permetin treballar a mitjà i llarg termini i no captius del ‘curt terminisme’», conclou.