Actualitzada 30/04/2018 a les 13:57

L'Institut El Palau de Sant Andreu de la Barca ha aparegut aquest dilluns al matí amb pintades contra els nou professors del centre acusats per la Fiscalia d'un delicte d'odi per assenyalar els alumnes fills de guàrdies civils l'endemà de l'1-O. A les pintades, que han estat esborrades a primera hora per una brigada municipal, hi apareixien els noms complets dels docents i paraules despectives com 'nazis' o 'rates'. Les pintades han aparegut després que el diari El Mundo publiqués un reportatge amb els noms, fotografies i biografia dels nou professors i que el líder de Cs, Albert Rivera, el difongués via Twitter.