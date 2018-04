Iceta: «És una obligació posar-nos d'acord a Catalunya per després negociar amb Espanya unes reformes de pes»

El primer secretari del PSC avisa que la candidatura de Valls pot afavorir una llista conjunta independentista: «Seria contraproduent»

El primer secretari el PSC, Miquel Iceta, assegura que la solució a la crisi depèn en primer lloc d'un gran pacte entre catalans «amb què començar a teixir nous consensos». I, després, obrir un diàleg amb Madrid. «És una obligació posar-nos d'acord a Catalunya, entre tots, per després negociar amb el conjunt d'Espanya unes reformes de pes», ha assenyalat Iceta en una entrevista aquest diumenge a 'La Vanguardia'. «L'independentisme ha fracassat en el seu intent però potser això ens proporciona a tots una oportunitat per repensar ritmes i objectius», ha reflexionat en veu alta el primer secretari del PSC. «I mentre no s'arriba a aquest acord es poden fer moltes coses. M'estranya que, ara que es comença a moure la qüestió del nou finançament autonòmic, ningú no en parli en nom de Catalunya ni tingui interès en participar-hi», ha lamentat Iceta. Sobre una possible candidatura de Manuel Valls a Barcelona, el primer secretari del PSC avisa que pot afavorir una llista conjunta independentista: «Seria contraproduent».