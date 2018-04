Destitueixen la cap de comunicació dels Mossos per una piulada crítica amb la sentència de la Manada

El cos l'ha «apartat de les seves funcions» perquè li ha «perdut la confiança» perquè va «posar en dubte el poder judicial»

Actualitzada 29/04/2018 a les 11:49

Els Mossos d'Esquadra han destituït la cap de comunicació d'aquest cos, Patrícia Plaja, per haver fet una piulada crítica amb la sentència de la Manada. La decisió prové de la prefectura dels Mossos, que, segons fonts policials, «ha decidit apartar de les seves funcions la cap de premsa del cos en haver-li perdut la confiança a causa d'una piulada en la qual posava en dubte el poder judicial». En el tuit, que va ser esborrat poc després de ser difós, Plaja deia que «el problema no és un jutge ni el vot particular», segons ella, «el que falla és el poder judicial, una vegada més». En els darrers mesos Plaja ha estat guardonada amb diversos premis i reconeixements per la gestió de la comunicació dels Mossos durant els atemptats de Barcelona i Cambrils.El líder de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, ha reaccionat a la destitució de Patrícia Plaja tot assegurant que «no perdonaran mai l'exemplar gestió dels Mossos del 17-A». «Ni al conseller Joaquim Forn, ni al major Trapero, ni a la Patrícia Plaja», ha afegit. «Aprofiten il·legalment el 155 per substituir qui és excel·lent per qui és obedient», ha reblat. Amb tot, Puigdemont ha assegurat que «això té els dies comptats».