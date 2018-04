Puigdemont: «Tinc claríssim que el 155 quedarà, encara que l'aixequin formalment»

El 130è president lamenta haver suspès la declaració d'independència el 10 d'octubre: «Va ser un error, un engany. No tornarà a passar»

Actualitzada 28/04/2018 a les 14:10

El 130è president de la Generalitat, Carles Puigdemont, s'ha mostrat convençut que encara que es formi Govern el 155 perviurà a Catalunya. «Tinc claríssim que el 155 quedarà, encara que l'aixequin formalment per dir que han complert i aconseguir que els aprovin els pressupostos de l'Estat», ha assegurat Puigdemont en una entrevista al nou setmanari 'La República'. «Entre altres coses perquè el 155 ja va venir abans de ser aprovat. La intervenció de Montoro és un 155. És una intervenció política de l'autogovern. Hi ha cap intervenció major que l'econòmica?», s'ha preguntat en veu alta el president destituït, que també ha volgut contestar els diputats del PP que consideren que amb el 155 han demostrat saber governar Catalunya. «La realitat els desmenteix. El senyor Millo és una veritable inutilitat com a virrei i com a governador general de Catalunya», ha etzibat Puigdemont, que –sis mesos després- lamenta haver suspès la declaració d'independència en el ple del 10 d'octubre: «Va ser un error, un engany. No tornarà a passar», s'ha sincerat a TV3.«Vaig voler oferir una darrera oportunitat al diàleg perquè arribaven missatges, directes i autoritzats, que si deixàvem en suspens la declaració de la República i no fèiem res irreversible es podia produir finalment el diàleg que volem, que és la nostra prioritat», ha recordat amb recança el president destituït pel 155. Tornant a l'entrevista del setmanari 'La República', Puigdemont afirma que en aquests sis mesos d'aplicació del 155 «Catalunya ha reculat, en termes de percepció ciutadana hi ha més por al carrer, és un desgavell». «No saben governar. No han fet res i això que en tenen l'oportunitat amb mitjans fent-los l'onada, sense haver d'anar al Parlament a sotmetre's a cap sessió de control, amb tot l'aparell de l'Estat al darrere. És un autèntic desastre», ha insistit el 130è president de la Generalitat des de Berlín. «Probablement, potser no ha estat tant per incompetència com per mala fe, perquè en el fons hi ha aquesta actitud de voler castigar tot un poble, perquè ha votat malament», ha remarcat Puigdemont.Sobre la 'trifulga' entre el ministre Montoro i el jutge Llarena sobre l'acusació de malversació, el president destituït s'ha mostrat contundent: «No hi ha hagut malversació, com no hi ha hagut rebel·lió. Tot plegat té poc a veure amb la justícia i té més a veure amb la ficció. No s'aguanta per enlloc», ha comentat Puigdemont. «Aleshores, per què tiren endavant les acusacions? Per què hi ha gent a la presó? (...) Al jutge, davant d'això, no li cau la cara de vergonya? La posició que té és insostenible. Està perjudicant milers de persones», ha sentenciat el també cap de llista de JxCat. «Per un costat, confirma el que ja sabíem, que és una causa política, i per l'altre, genera molta pena, perquè això està afectant persones que encara estan a la presó, acusades d'un delicte que el mateix estat espanyol diu que no existeix», ha lamentat el 130è president de la Generalitat. Puigdemont ha aprofitat l'ocasió per carregar contra el paper de la Corona en el conflicte català. «El 3 d'octubre Felip VI va abdicar en públic, va ser l'abdicació en directe més clara del segle», ha constat el president destituït.«Un rei abdicant davant els seus súbdits: mirin vostès, no vull ser el seu rei, em dedicaré a ser el rei dels altres. Home, ha de ser molt poc intel·ligent, va ser decebedor perquè es va esborrar com a solució», ha continuat Puigdemont. «Allà va perdre Catalunya, mai aquesta monarquia podrà ser rebuda com la monarquia dels catalans», ha sentenciat el president català, que posa sobre la taula l'última enquesta del CEO per corroborar-ho. «Si alguna cosa està guanyant a Catalunya és la república. Un 60% dels enquestats qualifiquen amb un zero la monarquia espanyola», ha afirmat Puigdemont. Finalment, el 130è president de la Generalitat s'ha volgut referir a l'aparició de Manuel Valls com un dels noms que considera Cs a Barcelona. «Fa molta gràcia. Justament quan Manuel Valls era primer ministre deia que el procés català era un afer intern. Més enllà d'això i de respectar tothom que faci el que vulgui, és molt descriptiu quin respecte té aquest grup de dreta radical que és Ciutadans», ha valorat Puigdemont.«No li importa el projecte que té el senyor Valls per Barcelona. Li importa que sigui antiindependentista i utilitzar Barcelona com a plataforma per lluitar contra la independència, no pas per millorar la vida dels ciutadans de Barcelona», ha conclòs el president destituït i líder de JxCat.