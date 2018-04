Detenen un fals dentista que oferia tractaments en unes instal·lacions insalubres i amb eines precàries

Una de les víctimes va pagar 1.580 euros per avançat i només li van fer una extracció dental i unes cures

Actualitzada 27/04/2018 a les 16:57

Els Mossos d'Esquadra han detingut a Barcelona un home de 56 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Sant Boi de Llobregat, per oferir tractaments d'odontologia sense tenir la titulació corresponent i en unes instal·lacions insalubres i eines precàries. La investigació es va iniciar el 15 d'abril després que un home sospites que era víctima d'una estafa quan, a l'any 2015, va abonar íntegrament 1.580 euros en una clínica dental situada al carrer Espronceda de Barcelona. El pagament va quedar acreditat amb una factura, on no constava el número de col·legiat, i un segell de la clínica dental i de tot el tractament promès només se li va fer una extracció dental i unes cures. A més, a la víctima li costava molt contactar amb el dentista que li havia de continuar el tractament. A banda de l'home, el seu fill i una amiga seva van denunciar que també havien patit situacions similars amb tractaments incomplerts que havien pagat per avançat.Dos dies després de posar la denúncia, els Mossos es van acostar fins a la clínica dental per fer les comprovacions amb l'odontòleg i van comprovar l'estat precari i l'estat insalubre de les instal·lacions. Hi van trobar el dentista, que va quedar detingut per un delicte estafa i intrusisme professional, i un home que l'ajudava puntualment.Els agents van requerir la documentació, tant pel que fa als permisos de la clínica com de la titulació professional de l’odontòleg i en tot moment la resposta va ser que al local no hi havia cap documentació perquè estava a la gestoria, tot i que no en recordava el nom. Davant d’aquesta situació, que es va produir en el marc d’una actitud nerviosa dels dos homes, els agents van activar una patrulla de la Guàrdia Urbana perquè aixequés la corresponent sanció administrativa per no disposar de la documentació necessària que requereix una clínica odontològica.Finalment, l'home va reconèixer que no disposava de la titulació. Mentre els policies estaven a la clínica hi van arribar tres clients que van explicar tenir cita amb el suposat odontòleg i els van descriure situacions similars a les persones que ja havien denunciat i per aquest motiu se’ls va agafar declaració al mateix local.Després de verificar amb el Col·legi de dentistes i amb el Consejo General de Dentistas que l’investigat no disposava de cap titulació que l’acredités per a realitzar cap activitat mèdica reglada els investigadors van demanar una ordre judicial per escorcollar el local i hi van trobar diversa documentació que provava que aquell establiment funcionava a tots els efectes com una clínica dental, tot i no disposar de la documentació requerida per fer-ho, ni de cap professional amb la titulació indispensable per dur a terme l’activitat mèdica oferta.La patrulla de la Guàrdia Urbana va denunciar el local per diverses irregularitats a nivell administratiu. La investigació continua oberta i no es descarten que hi hagi més persones que hagin estat víctimes de la pràctica abusiva del detingut. El detingut, després de passar a disposició judicial, va quedar en llibertat amb càrrecs.