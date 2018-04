Cada dècim està dotat amb 5.000 euros

El quart premi de la grossa de Sant Jordi és per al 58219 i s'ha venut a Olot, a Barcelona i per Internet. Concretament, s'han venut 20 dècimes al supermercat Esclat d'Olot, situat al carrer Josep Tarradellas número 3; un dècim al Quiosc Amaya de la Carretera de Sants i un dècim més es va adquirir per Internet. Cada un d'ells està premiat amb 5.000 euros. Aquest any, el sorteig se celebra a l'Auditori de Girona.