Torrent convoca el ple del Parlament pel 3 i 4 de maig amb la reforma de la llei de Presidència a l'ordre del dia

La sessió debatrà i votarà les propostes de resolució dels grups parlamentaris

Actualitzada 26/04/2018 a les 18:27

El president del Parlament, Roger Torrent, ha convocat aquesta tarda el ple de la cambra per als dies 3 i 4 de maig, amb una ordre del dia que inclou la reforma de la llei de Presidència, amb la qual JxCat pretén investir Carles Puigdemont. El comunicat de convocatòria de la sessió plenària que ha enviat el Parlament ha arribat al mateix temps que es feia públic el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries (CGE), que ha conclòs que la investidura a distància vulnera la Constitució i l'Estatut però avala les reunions a distància d'òrgans col·legiats. A més, el ple debatrà i votarà les propostes de resolució dels grups parlamentaris, inclosa la que proposa crear una comissió d'investigació sobre l'espionatge a periodistes i polítics per part del Govern.A partir d'ara, els grups parlamentaris tenen temps, fins el dimecres 2 de maig a les 6 de la tarda, per presentar les esmenes posteriors al dictamen que ha fet públic aquest dijous el Consell de Garanties Estatutàries. De fet, el ple està previst que arrenqui a les 11 del matí perquè previsiblement s'hauria de convocar una reunió de la Mesa a primera hora per tal d'admetre a tràmit aquestes esmenes subsegüents al posicionament de Garanties, segons fonts parlamentàries.