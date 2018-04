El TC admet a tràmit per unanimitat el recurs del govern espanyol contra la investidura a distància de Puigdemont

La decisió arriba quan JxCat ja ha impulsat una modificació de la Llei de presidència per tornar a intentar una investidura no presencial

Actualitzada 26/04/2018 a les 14:59

El Tribunal Constitucional (TC) ha admès a tràmit el recurs presentat pel govern espanyol amb l'objectiu d'evitar la investidura a distància de Carles Puigdemont en el ple previst pel passat 30 de gener. El govern espanyol va presentar el recurs tot i l'informe contrari del Consell d'Estat. El tribunal es va reunir el 28 de gener per estudiar el recurs i, en aquell moment, no es va admetre a tràmit. Ara bé, els magistrats van dictar una mesura cautelar que vetava qualsevol intent d'investidura a distància. Davant la decisió del TC, el president del Parlament, Roger Torrent, va ajornar el ple. Ara, tres mesos més tard, el ple del tribunal ha decidit, per unanimitat, admetre a tràmit el recurs del govern de Mariano Rajoy. La decisió arriba just quan JxCAT vol que en el ple de la setmana vinent es voti una reforma de la Llei de presència per permetre la investidura a distància de Puigdemont. Falta, però, el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries per poder portar aquesta reforma al ple.