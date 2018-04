La Mesa del Parlament ha denegat aquest matí abans del ple la reconsideració del grup d'Arrimadas

Actualitzada 25/04/2018 a les 10:26

Cs portarà la delegació del vot del diputat d'ERC Toni Comín al Tribunal Constitucional (TC) davant la «inacció» del govern espanyol. Així ho ha anunciat aquest dimecres al matí la presidenta del grup, Inés Arrimadas, a través d'un missatge a Twitter, després que la Mesa del Parlament hagi denegat la petició de reconsideració del partit taronja. «Esgotada ja la via parlamentària i davant la inacció del govern [espanyol] respecte la delegació de vot de Puigdemont i Comín, presentarem un recurs d'empara al TC», ha piulat Arrimadas. El president espanyol, Mariano Rajoy, va dir aquest dimarts que estudiarien accions legals, però fonts de la Moncloa van puntualitzar que ho deixaven en mans del PPC al Parlament. D'aquesta manera, la delegació del vot de Comín no quedaria suspesa automàticament.Durant el primer debat del ple d'aquest dimecres, sobre la recuperació d'una part de la paga extraordinària del 2012 per part del personal del sector públic de la Generalitat, Arrimadas ha demanat la paraula al president del Parlament, Roger Torrent. La presidenta de Cs ha anunciat des del saló de sessions que el seu grup està «en desacord» que el Parlament premiï els qui «fugen de la justícia». Segons ha subratllat Arrimadas, i en referència a Comín, la delegació de vot no està pensada pels qui esquiven la justícia, viuen en un altre país i cobren del sector públic: «Volem deixar clar que presentarem un recurs d'empara al TC perquè es fa un ús del reglament partidista», ha sentenciat Arrimadas que, a més, ha opinat que la Mesa funciona més com a «advocats» dels qui han fugit de la justícia.La votació de Comín és necessària perquè, en una eventual investidura, el candidat de JxCat tingui prou vots en segona votació, per majoria simple, sense necessitar els quatre suports de la CUP-CC.