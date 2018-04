Zoido assegura que «no té res en contra del color groc»

El ministre nega cap instrucció a la policia durant la final de la Copa del Rei

Actualitzada 24/04/2018 a les 17:56

Sessió tenyida de groc

El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha negat cap instrucció especial ni cap «ordre extraordinària» a la policia espanyola durant la final de la Copa del Rei de dissabte a Madrid i ha revelat que els agents van confiscar 199 samarretes.Zoido assegura que «no té res contra el groc» –«no sóc supersticiós», diu- i assegura que totes les peces que es van retirar no són pel color sinó per portar «lemes polítics». A més, ha defensat que es va actuar en compliment de la legislació vigent ja que el partit s'havia declarat d'alt risc.El ministre ha criticat els senadors d'ERC i PDeCAT que li han qüestionat l'actuació policial i han denunciat que es tracta «d'una vulneració de drets fonamentals com la llibertat d'expressió». «Han vingut aquí a buscar els seus minuts de glòria com sempre», ha afirmat. A més, Zoido ha demanat no barrejar política i futbol i ha volgut treure ferro felicitant al Barça per «la lliçó de futbol».La senadora d'ERC Mirella Cortès ha preguntat a Zoido com podia justificar el govern espanyol la confiscació de samarretes grogues a espectadors del partit i li ha retret que suposa una «vulneració del dret a la llibertat d'expressió». «És un censura per motius ideològics», li ha etzibat. En la mateixa línia, el portaveu dels senadors del PDeCAT, Josep Lluís Cleries, ha criticat que mentre es retiraven samarretes grogues es poguessin veure al camp banderes franquistes. «És una vergonya, un abús d'autoritat i una persecució política i d'odi a tot allò català; és el ridícul més absolut d'un govern superat per la situació», ha manifestat durant la sessió de control al Senat.Zodio s'ha esforçat per desvincular el seu ministeri de qualsevol directriu política i ha dit en diverses ocasions que no es va donar cap instrucció a la policia. Segons el titular d'Interior, el partit entre el Barça i el Sevilla estava declarat «d'alt risc» i això fa que, segons el manual operatiu de la federació de futbol, no es puguin lluir lemes polítics.«No tinc res contra el groc, no s'han confiscat per ser d'aquest color sinó per portar al pit anagrames i lemes polítics», ha subratllat. Zoido ha explicat que es van retirar 199 samarretes, sempre aixecant acta en cadascun dels casos. El ministre ha defensat que la «llei és igual per a tots» i ha recordat que també es van retirar pancartes dels ultres del Sevilla però que ells «no s'han queixat».També ha carregat contra Cleries i Cortès perquè considera que aprofiten l'escó per «buscar el seu minut de glòria». «Ja ha tingut un altre cop l'oportunitat de per parlar de feixisme i de policia política», li ha retret a la senadora republicana.Per mostrar el seu rebuig, senadors dels dos grups han lluït durant la sessió de control al govern espanyol mocadors, bufandes, samarretes i roses grogues.