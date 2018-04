Sànchez haurà d'estar 18 hores diàries a la cel·la durant un mes pel missatge gravat en campanya

També el canvien de mòdul i li prohibeixen contactar durant mig any amb Núria Guillaumes, autora de la trucada

Actualitzada 24/04/2018 a les 13:49

El càstig per les meves paraules en la campanya del 21D, gravades per telèfon: (1) 6 mesos d'incomunicació amb @ISerNuri, (2) canvi de mòdul, (3) ara durant un mes 18 h diàries tancat a l'esquifida cel·la #llibertat pic.twitter.com/pRHl6qOWr6 — Jordi Sànchez (@jordialapreso) 24 d’abril de 2018

El jutge li va prohibir sortir a fer campanya

La Secretaria General d'Institucions Penitenciàries ha castigat Jordi Sànchez pel missatge que va gravar des de la presó i es va emetre durant un míting de la campanya del 21-D. Segons ell mateix ha publicat al seu compte de Twitter, el canvien de mòdul, durant un mes haurà d'estar tancat a la cel·la durant 18 hores al dia i tampoc podrà mantenir comunicació amb Núria Guillaumes, autora de la trucada, durant sis mesos. El número 2 de JxCat i últim candidat a la presidència, tanca el missatge amb el 'hashtag' #llibertat i amb una imatge d'uns cavalls salvatges al trot.L'àudio gravat es va emetre durant l'acte central de campanya de JxCat, i l'expresident de l'ANC assegurava que l'únic «adversari polític» en les eleccions del 21-D era el president espanyol, Mariano Rajoy, i no els candidats de Cs, PSC i PPC. Des de la candidatura van assegurar que el missatge es va gravar el 3 de desembre, quan encara no tenia permís formal per participar en campanya. Ara bé, argumenten que quan es va emetre el dia 15, quan ja el jutge del Suprem Pablo Llarena ja l'havia autoritzat a «dirigir-se a l'electorat». Sànchez està reclòs al Soto del Real des del 16 d'octubre.«El càstig per les meves paraules en la campanya del 21-D, gravades per telèfon: (1) 6 mesos d'incomunicació amb @ISerNuri, (2) canvi de mòdul, (3) ara durant un mes 18 h diàries tancat a l'esquifida cel·la llibertat». Aquest és el missatge penjat a Twitter per Jordi Sànchez, on comunica les mesures que se li han imposat.Fonts properes a la defensa de Sànchez, han confirmat que la decisió es va prendre fa uns mesos però que s'està fent efectiva des de principis d'abril. Segons aquestes fonts, el número 2 de la candidatura de Puigdemont només pot sortir de la cel·la al matí i a la tarda ha d'estar reclòs.Segons va explicar JxCat, Jordi Sànchez, va gravar el 3 de desembre el seu missatge telefònic que es va emetre en un míting de la candidatura independentista. Quan va fer la trucada encara no tenia permís formal per participar en campanya, però quan es va emetre el missatge, el dia 15 de desembre al vespre, ja feia un dia que el magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena l'havia autoritzat a «dirigir-se a l'electorat».El passat 14 de desembre, el jutge del Suprem va denegar al número dos de JxCat que pugui sortir de permís de la presó de Soto del Real per participar en actes de campanya electoral, tal com havia sol·licitat. El jutge tampoc li va permetre contactar amb mitjans de comunicació fora del règim ordinari intern del centre penitenciari ni tampoc disposar de l'ús d'internet més enllà del mateix règim.Tot i això, el jutge remarcava que Sànchez «no té avui completament anul·lada la seva capacitat per a dirigir-se a l'electorat» i que la seva elegibilitat va lligada a la dels altres integrants de la candidatura, que sí participen plenament en la campanya.