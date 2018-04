La Mesa del Parlament aprova que Comín pugui delegar el seu vot als plens

La decisió aplana el camí per a una possible investidura en segona volta sense la necessitat de l'aval de la CUP

Actualitzada 24/04/2018 a les 11:51

La Mesa del Parlament ha aprovat a la seva reunió d’aquest dimarts acceptar la delegació de vot que havia demanat el diputat d’ERC i conseller destituït de Salut, Toni Comín. El republicà va entrar al registre de la cambra la seva demanda aquest passat dilluns, i la majoria independentista de JxCat i ERC a la Mesa ha fet que s’hagi admès i s’hagi avalat aquesta delegació. Per la seva part, els representants de Cs i PSC a la Mesa han mostrat el seu rebuig a la mesura i han votat contra la possibilitat que Comín pugui votar a través d’un company del grup parlamentari. La del republicà és la darrera delegació de vot acceptada, després que en el seu dia s’admetessin les dels diputats que estan presos i, darrerament, també la del líder de JxCat, Carles Puigdemont, ara a Alemanya pendent de la seva petició d’extradició per part de l’Estat espanyol. Amb aquesta decisió sobre Comín, la Mesa aplana el camí per a una possible investidura sense la necessitat que la CUP avali el candidat que presentin JxCat i ERC, donat que si Puigdemont i Comín poden votar a través dels seus grups parlamentaris es podria investir un president en segona volta amb el suport dels dos partits independentistes majoritaris i l'abstenció dels anticapitalistes.