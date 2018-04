JxCat manté les candidatures de Sànchez i Puigdemont

El partit vol aprovar la reforma de la llei de Presidència el 3 de maig

Actualitzada 24/04/2018 a les 18:42

JxCat manté les candidatures de Jordi Sànchez i Carles Puigdemont. Així ho ha assegurat la portaveu adjunt del grup parlamentari Gemma Geis des dels faristols de la cambra, aquest dimarts a la tarda. A més, la formació independentista ha confirmat que confia en aprovar la reforma de la llei de Presidència en el ple del 3 de maig. Malgrat insistir que JxCat no vol repetir eleccions, ha admès que «és difícil dir al 100%» que no es produiran. Acompanyada del vicepresident primer de la Mesa, Josep Costa, Geis també ha denunciat la vulneració «flagrant» dels drets de Sànchez, empresonat a Soto del Real, després que la Secretaria General d'Institucions Penitenciàries l'hagi tornat a castigar pel missatge que va gravar des de la presó i es va emetre durant un míting de la campanya del 21-D: «Han creuat el camí de l'arbitrarietat i no hi ha retorn».D'aquesta manera JxCat aposta per esgotar la via de la reforma de la llei de Presidència, una vegada el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) dictamini -aquest dijous- sobre la seva idoneïtat, a instàncies del PSC. Geis, que ha demanat «confiança» a la ciutadania, ha reiterat que no renuncien a la investidura de Puigdemont. Preguntada sobre si demanaran al president del Parlament, Roger Torrent, que obri una nova ronda de contactes per tornar a proposar Puigdemont de cara al 3 de maig, Geis s'ha limitat a recordar que la candidatura de Sànchez encara està «oberta», a no ser que l'expresident de l'ANC hi renunciï. En aquesta línia, Costa ha afegit que cal mantenir el recorregut de la candidatura de Sànchez, abans d'esgotar la seva via.Pel que fa a la possibilitat que la reforma de la llei de Presidència arribi al ple del 3 de maig -on de moment només es contemplen els debats i votacions de propostes de resolució dels grups- la portaveu adjunt de JxCat ha constatat que és «susceptible» que sí que hi entri. «Anirem actuant i valorant els diversos escenaris», ha asseverat Geis, sobre les properes passes a seguir per investir un president i evitar la repetició d'eleccions: «Cal tenir en compte aquest context de repressió», ha fet notar.Finalment, Costa ha subratllat que el procediment judicial alemany sobre Puigdemont no té terminis taxats ni tancats. D'aquesta manera, JxCat treballa en l'escenari que la justícia germànica no resoldrà abans del 22 de maig el procediment del president destituït. Aquest és el dia que es dissoldria automàticament el Parlament si abans no s'ha investit cap president, i es convocarien eleccions per a mitjans de juliol.