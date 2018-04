El PP vincula independentisme i nazisme i qualifica de «covards» els professors denunciats per la Fiscalia

Hernando també titlla de «fanàtics» els qui portaven samarretes grogues a la final de la Copa del Rei i els qui van escridassar Albiol per Sant Jordi

Actualitzada 24/04/2018 a les 11:07

El portaveu del PP al Congrés dels Diputats, Rafael Hernando, ha qualificat aquest dimarts de «covards» els professors de Sant Andreu de la Barca denunciats per la Fiscalia, en unes declaracions a RNE on també ha qualificat de «fanàtics» els qui van escridassar Albiol per Sant Jordi, i on ha justificat la retirada de samarretes grogues a la final de la Copa del Rei assegurant que cal evitar que s’utilitzi el futbol per a un «projecte de tall independentista, colpista» i «nazi». Segons Hernando, el «lògic» seria que els professors denunciats «reconeguessin el que han fet, els seus errors, que haguessin demanat perdó, i no ho han fet, un símptoma més de la covardia d’aquests fanàtics que quan s’han d’enfrontar a la responsabilitat dels seus actes o acaben mentint, o fugen, o s’obliden del que han fet». «A més ho fan directament a un col·legi, i ho fan contra nens, persones que estan en una situació d’inferioritat davant el que és l’autoritat del professor», ha afirmat.Pel que fa a la polèmica per la retirada de samarretes grogues, Hernando ha afirmat que el que li sembla «curiós» és «que a Espanya als camps de futbol es condemni i es castigui la xenofòbia, el racisme, i que si s’insulta un jugador hi hagi sancions, però que veiem com natural que algú entri a un estadi i es dediqui a insultar l’himne, la bandera d’Espanya o al cap de l’Estat», cosa que és «lamentable i deplorable».Per aquest motiu ha afirmat que «tot el que es pot fer per part dels Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat per prevenir conflictes als estadis» li sembla «molt bé» i «treure o eliminar signes que el que busquen és incidir en la hispanfòbia, la confrontació entre espanyols o lemes polítics d’alguns fanàtics em sembla molt positiu».Ha rebutjat les peticions de dimissió del ministre de l’Interior, Juan Ignacio Zoido, per aquesta censura d’un color. «Jo no crec que calgui demanar la dimissió del ministre de l’Interior, no sé si ha donat l’ordre o no, crec que la Policia Nacional va actuar per evitar que hi hagués confrontació a l’estadi».Hernando també ha justificat que Albiol no acceptés el cordó de seguretat que li oferien els Mossos, perquè «a Catalunya, com a la resta del país, la gent té dret a caminar lliurement pel carrer, i tot el que no sigui així és senzillament una mostra d’anormalitat».Segons Hernando, «haver de canviar el lloc per on un es desplaça lliurement senzillament perquè hi ha una banda de gent, de fanàtics, que pretenen fer-te la vida impossible o assetjar-te és impresentable, i em sembla que el que no podem fer és amagar-nos o abaixar el cap».Per aquest motiu ha donat «suport» al que va fer Albiol «com el seu dia vaig donar suport a Inés Arrimadas quan va decidir no sortir per la porta del darrere del Parlament perquè hi havia uns fanàtics davant intentant insultar tothom qui sortís del Parlament».«Cal acabar amb el fanatisme i la hispanofòbia, perquè que hagi de venir un il·lustre nicaragüenc a constatar una evidència com que a Espanya és l’únic país on s’ataca l’espanyol, ens ha de fer reflexionar», ha dit.