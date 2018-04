Una cadena humana donarà la benvinguda a Espanya a l'AP-7 l'1 de juliol

Factoría Catalana busca emular l'acció de 2013 que van fer els independentistes

El grup constitucionalista, La Factoría Catalana, està preparant una cadena humana per al pròxim 1 de juliol que recorrerà l'AP-7 per Catalunya, segons avança Crónica Global. La seva intenció és donar la benvinguda a Espanya als turistes durant la primera operació de sortida d'estiu.Segons l'entitat, l'Operación Bienvenida del 1J serà una concentració cívica sense tallar l'AP-7 i a la que animen a participar amb senyeres, banderes d'Espanya, de la Unió Europea i de diversos països europeus. Des de l'organització busquen emular la cadena humana que van fer els independentistes l'any 2013.Amb aquesta acció busquen ensenyar «l'altra cara de Catalunya, la que és diversa i amable, la que no talla carreteres ni tanca negocis, la que es mostra orgullosa com a part d'Espanya», explica un dels membres del grup constitucionalista.Des de l'entitat, calculen que necessiten uns 30.000 participants per poder dur a terme la cadena humana. Aquesta passaria per les estacions de servei, zones d'accés legal a peu, així com ports i aeroports per donar la benvinguda als turistes.La Factoría Catalana espera que d'altres grups com Tabarnia o Societat Civil Tarragona s'hi sumin i la cadena es pugui allargar «des de la Jonquera a Barcelona i, d'allí, cap a Tarragona».