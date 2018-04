Llibres i roses prenen els carrers per Sant Jordi

Els floristes esperen vendre 7 milions de roses i els gremi de llibreters preveu bons resultats perquè la diada cau en dia laborable

Actualitzada 23/04/2018 a les 09:42

El Gremi demana limitar el nombre de parades

Els llibreters no temen que la situació política influeixi en les vendes

Els llibres i les roses de Sant Jordi s'han començat a deixar veure des de primera hora d'aquest matí pels carrers de Catalunya. A diferència de l'any passat, la Diada de Sant Jordi cau en dia laborable, el que fa millorar les previsions de vendes de roses en un 25%, fins als 7 milions aproximadament, segons el Mercat de Flor i Planta Ornamental. Una part d'aquestes, entre 300.000 i 700.000, seran grogues com a mostra de solidaritat amb els 'presos polítics', tot i que els majoristes preveuen que l'estrella seguirà sent la rosa vermella, amb un 85% del total. El Gremi de Llibreters també espera beneficiar-se del fet que aquest any Sant Jordi sigui dia laborable i estima millorar els resultats de l'any passat, que va assolir una facturació de 21,80 MEUR i un creixement del 4% respecte el 2016.Un dels majoristes del Mercat de Flor i Planta Ornamental, Josep Ruiz, explicava la setmana passada que l'increment del 20% o 25% respecte el 2017 també es deu a les compres que fan les empreses per als seus treballadors, una circumstància que l'any passat no es va produir perquè era diumenge. En concret, els majoristes calculen que el Mercat de Flor i Planta Ornamental de Catalunya i empreses adjacents vendran 3,5 milions de roses, Mercabarna dos i les empreses de fora dels mercats entre 1,5 i 2 milions.Pel que fa la procedència, la majoria de roses pertanyen a la varietat 'Freedom', natural de l'Equador i Colòmbia i que representa el 60% del total, segons el Mercat de Flor i Planta Ornamental de Catalunya. Les conreades a Catalunya suposen el 10% del total ja que no es pot fer front a tota la demanda per a un sol dia, mentre que un altre 10% són exemplars d'altres punts de l'Estat, com Sòria. D'altra banda, la majoria de roses grogues provenen del mercat d'holandès d'Aalsameer ja que els pagesos catalans només n'han conreat de vermelles i es preveu que superin les blanques, que fins ara era la segona més popular, segons el president de Mercabarna, Agustí Colom.Altres tipus de roses seran les 'vintage', també procedents d'Holanda; les de color préssec de la varietat Lady Carolina o les de color fúcsia com la Ivy i la Bubble Gum, a més de les roses en test que es podran trobar en floristeries i parades.El Gremi de Floristes de Catalunya ha demanat en els dies previs a la Diada de Sant Jordi que es limitin les parades de roses a Barcelona, actualment unes 4.000, perquè entenen que està «sobresaturada». Segons el president del gremi, els punts de venda s'haurien de limitar a 2.000 o 2.500 com a màxim perquè seria el «consum raonable» que hi ha la capital catalana. A banda, considera que caldria exigir uns coneixements mínims de com cuidar les roses i afegeix que «tenim més de 2.000 maltractadors de roses al carrer», sense comptar els venedors sense cap tipus de llicència.La presidenta del Gremi de Llibreters de Catalunya, Maria Carme Ferrer, va pronosticar fa uns dies que la situació política a Catalunya «no tindrà res a veure» amb Sant Jordi perquè «és una festa de tots». Fruit d'un acord amb l'Ajuntament de Barcelona, a la ciutat s'incorporaran nous espais per facilitar el passeig entre parades i es descongestionaran zones saturades. En concret, s'incorporarà com a «connector» el carrer Consell de Cent en el tram comprès entre Passeig de Gràcia, Rambla de Catalunya i Balmes.Per la seva banda, segons el president de la Cambra del Llibre de Catalunya, Patrici Tixis, l'última temporada des del sector han percebut un augment de les vendes en temàtiques al voltant del procés sobiranista, el thriller, la novel·la negra i el feminisme.