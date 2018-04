Lamela confirma el processament de Puig, Trapero, Soler i Laplana

La jutgessa de l'Audiència Nacional desestima els recursos dels encausats

Actualitzada 23/04/2018 a les 15:41

La jutgessa de l'Audiència Nacional Carmen Lamela ha confirmat el processament del major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, per organització criminal i dos delictes de sedició els passats 20 i 21 de setembre per la concentració davant del Departament d'Economia i per la celebració del referèndum de l'1-O, juntament amb l'exdirector dels Mossos Pere Soler i l'exsecretari general d'Interior César Puig per organització criminal i un delicte de sedició, en aquest cas per l'1-O. En el cas de la intendent Teresa Laplana, ha ratificat el seu processament per un delicte de sedició pels fets davant de la Conselleria d'Economia. Tots ells havien presentant un recurs davant l'Audiència Nacional al·legant que no existien indicis suficients de la seva participació en els fets però la titular del Jutjat Central d'Instrucció número 3 l'ha desestimat.Lamela argumenta que la resolució recorreguda estava ajustada a dret i afegeix que en el cas hi ha indicis racionals de criminalitat existent, el seu origen, seqüència i les interrelacions entre ells. «No es tracta de meres conjectures i parers dels investigadors, sinó que s'exposen fets objectius obtinguts a través de vint-i-una diligències», afirma.Respecte a la falta de competència de l'Audiència Nacional, esgrimida per César Puig, la magistrada explica que ja s'ha dictat resolució abordant aquest assumpte que va ser confirmada pel Suprem. I sobre la dispersió de les causes, també al·legada per Puig, Lamela ha apuntat que ella partidària d'una investigació conjunta però que «l'existència de persones aforades ha impedit la investigació de tots aquells investigats pels fets ocorreguts durant el procés que tenia com a objectiu la proclamació d'una república independent d'Espanya».