La Fiscalia denuncia 9 professors de Sant Andreu de la Barca acusats de delictes d'odi per comentaris a l'aula sobre l'1-O

El ministeri públic atribueix a 5 dels docents «injúries greus» contra els cossos de seguretat

Actualitzada 23/04/2018 a les 14:22

La Fiscalia Provincial de Barcelona ha denunciat 9 professors de l'IES El Palau de Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat), acusats de delictes d'odi per haver fet comentaris «despectius» i «humiliants» envers la Guàrdia Civil i alumnes fills d'agents de l'institut armat després de l'1-O. En concret el ministeri públic atribueix als docents un delicte de «lesió de la dignitat» i a 5 dels acusats un «d'injúries greus» contra els cossos de seguretat. Aquesta denuncia es el resultat d'una investigació que la Fiscalia va encarregar a la Guàrdia Civil el passat mes de novembre després de rebre un atestat policial d'aquets mateix cos que posava de manifest uns fets ocorreguts el 2 d'octubre al centre educatiu. Fonts del departament d'Ensenyament han indicat a l'ACN que no han rebut cap notificació i han remarcat que fa uns mesos van demanar que s'arxivés la causa.En la denuncia, el fiscal recorda el «context de profunda hostilitat» envers els agents de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional que es va viure a Catalunya les setmanes prèvies a l'1 d'octubre i adverteix que cada vegada que els agents actuaven en compliment de les ordres de la Fiscalia «eren objecte d'ira» per una part de la societat.L'escrit recorda que durant aquelles setmanes i els dies posteriors a l'1 d'octubre es van dur a terme concentracions en contra d'aquests cossos de seguretat i alerta que els professors de l'IES El Palau de Sant Andreu de la Barca, eren coneixedors «de la gran polaritat social» que existia i del fet que molts dels alumnes del centre són fills d'agents de la Guàrdia Civil, ja que en aquest municipi hi ha una caserna.En el seu relat, el fiscal sosté que el dia 2 d'octubre, diversos professors van suspendre la programació prevista i van convidar els escolars a dur a terme un debat sobre els fets ocorreguts l'1-O. Assegura que un dels acusats va arribar a l'aula i va expressar que no es trobava «en disposició de donar classe pels fets ocorreguts», ja que la Policia Nacional i la Guàrdia Civil l'havien deixat fet pols «perquè són uns animals i unes besties que només saben donar pals».Una altra de les docents, segons el fiscal, va obligar els alumnes a baixar al pati «per defensar la independència» i va ensenyar als escolars una fotografia d'agents de la Guàrdia Civil tot comparant-los amb «gossos rabiosos».Així mateix, l'escrit explica que diversos mestres del centre van demanar a classe qui era fill de Guàrdia Civil «per assenyalar els alumnes» i van encetar un debat que va fer que alguns escolars se sentissin «atacats» i acabessin plorant i trucant els seus pares perquè els vinguessin a recollir.L'escrit també exposa que el dia 2 d'octubre el centre va celebrar una concentració sota el lema 'Per la pau i la no violència', on segons el fiscal tots els alumnes van haver de participar. Relata que un grup de joves fills d'agents de l'institut armat va oposar-s'hi després que una professora digués: «Que es quedi a l'aula el que estigui a favor de la violència policia i que baixi al pati el que no». Amb tot, sosté que minuts després el cap d'estudis va intervenir i va fer sortir els escolars en contra de la seva voluntat.A banda, també revela que una mestra hauria interpel·lat directament a una noia de 12 anys filla d'un Guàrdia Civil en veure-la arribar a classe: «Estaràs contenta amb el que va fer ahir el teu pare», li hauria dit. Una afirmació que segons el fiscal hauria provocat el plor de la jove.La Fiscalia considera que l'actitud dels mestres va «trencar els principis rectors del sistema educatiu que recull la llei 12/2009 del 10 de juliol de 2007 del Parlament com són el respecte als drets i deures que es deriven de la Constitució i l'Estatut». Aquesta normativa, a més, apunta el ministeri públic, defensa «la inclusió, la cohesió social i l'exclusió de qualsevol tipus de proselitisme o adoctrinament».Per tot plegat atribueix als nou docents investigats un delicte de «lesió de la dignitat» i a cinc dels acusats un «d'injúries greus» contra els cossos de seguretat. Fonts d'Ensenyament han indicat a l'ACN que a hores d'ara no han rebut cap notificació, i que ja fa uns mesos van demanar que s'arxivés la causa.