Comín demana al Parlament delegar el seu vot davant la «incapacitat» d'assistir als plens

La delegació de vot del diputat d'Esquerra permetria tirar endavant una investidura sense la CUP

Actualitzada 23/04/2018 a les 14:33

El diputat d'ERC a Brussel·les, Antoni Comín, ha demanat al Parlament delegar el seu vot apel·lant a una «situació d'incapacitat per assistir als plens». En un document dirigit a la Mesa del Parlament, Comín aposta per deixar el seu vot a mans del portaveu dels republicans, Sergi Sabrià. La petició dels diputat d'Esquerra, però, haurà de passar ara per la Mesa de la cambra per tal que li doni el vistiplau. La petició de Comín arriba després que la Mesa rebutgés les peticions per revocar la delegació de vot en el cas del líder de JxCat, Carles Puigdemont, que és a Alemanya. La delegació de vot de Comín permetria tirar endavant una investidura sense la CUP.