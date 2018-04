200 roses vermelles encatifen la tanca d'Alcalá Meco en solidaritat amb Forcadell i Bassa

Dues entitats de les Borges Blanques han recollit fons aquest diumenge per tirar endavant la iniciativa

Actualitzada 23/04/2018 a les 19:11

La tanca de la presó d'Alcalá Meco ha quedat encatifada aquest dilluns a la tarda amb 200 roses vermelles de Sant Jordi en solidaritat amb l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, i la consellera de la Generalitat cessada per l'article 155 Dolors Bassa, ingressades de manera preventiva en aquest centre des del 23 de març passat per ordre del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena, en la seva causa contra el procés independentista.Les roses les ha deixat un grup de voluntaris després que, aquest diumenge, una iniciativa conjunta de l'Ateneu Popular Garriguenc i la Bodega de les Borges, de les Borges Blanques, organitzés una recollida de fons durant un vermut popular per fer-ho possible.Davant la impossibilitat de fer-les-hi arribar personalment, l'estesa de flors ha quedat dipositada a la tanca que delimita el perímetre de seguretat del centre penitenciari.Els impulsors de la campanya fan explícita la dedicatòria a Forcadell i Bassa però, al mateix temps, la volen fer extensiva «a totes les preses del centre penitenciari», coincidint amb la Diada de Sant Jordi.