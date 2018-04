El president del Parlament ha inaugurat la 15ena edició de la Lectura Continuada de l'Obra de Josep Pla a Palafrugell

Actualitzada 22/04/2018 a les 12:08

El president del Parlament, Roger Torrent, ha reivindicat poder viure aquest Sant Jordi «en llibertat». Torrent ha volgut recordar que els càrrecs electes «legítimament escollits» que no podran celebrar aquesta diada, perquè «estan empresonats o a l'exili». «Sant Jordi ha de servir com una defensa de la llibertat individual com a ciutadans, però també de les llibertats col·lectives», ha assenyalat Torrent. El president del Parlament ha fet aquestes declaracions en la 15ena edició de la Lectura Continuada de l'Obra de Josep Pla que es fa a Palafrugell (Baix Empordà). Torrent ha lloat la figura de Pla i ha estat l'encarregat d'inaugurar l'acte en el que també s'ha projectat un vídeo amb les lectures de Carles Puigdemont, Meritxell Serret i Lluís Puig.