Cuixart reivindica que l'«estratègia unitària és l'únic camí possible»

El president d'Òmnium assegura que s'han convertit en «militants de la veritat»

Actualitzada 21/04/2018 a les 12:36

El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha reivindicat en una carta des de la presó de Soto del Real que l'«estratègia unitària és l'únic camí possible» per fer front a l'«abús de poder» de l'Estat.Cuixart ha fet un escrit en motiu dels sis mesos d'empresonament, on agraeix a tothom el suport mostrat. Es refereix també a les declaracions davant del Tribunal Suprem (TS) dels empresonats durant aquesta setmana per assegurar que aquestes han ratificat que els presos no són «la representació de cap derrota sinó un altaveu per denunciar l'autoritarisme i recuperar un futur sense renúncies».Afirma també que davant la «criminalització permanent» s'han convertit en «militants de la veritat» i que mai acceptaran la «banalització del terrorisme». Defensa que davant d'això l'independentisme es rebel·la «solidàriament i pacíficament» contra la mentida.«Una abraçada infinita, Marcel Mauri: menteixen perquè resten impotents davant la teva pau, dignitat i lideratge».Cuixart assegura que manté «més clares que mai» les seves conviccions i afegeix que se sent un home «afortunat de poder lluitar pels drets i llibertats» del país. Explica l'«emoció» viscuda el passat diumenge en veure des de la televisió de la presó les imatges de la manifestació de l'Espai Democràcia i Convivència i assegura que «unitats en la diversitat, la societat catalana manté inalterable la dignitat».Insisteix en les declaracions al Suprem per defensar que davant del jutge ho han dit «ben clar»: »L'única violència de l'1 d'octubre va ser la violència policial, 87 milions d'euros públics invertits en ferir 844 votants pacífics». Afirma també que l'últim capítol d'aquest «#DemàPotsSerTu» és «equiparar» xiular un himne amb violència.