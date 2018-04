Ensenyament obre la borsa d'interins a candidats que encara no tinguin el màster de Secundària

El Departament permetrà fer substitucions a persones que estiguin cursant la formació de professorat o es comprometin a fer-ho abans del curs 2021-2022

Per tal de donar resposta a la manca de personal interí disponible en algunes especialitats, que ha complicat les substitucions el curs actual, Ensenyament permetrà entrar a la borsa de personal docent persones que encara no disposin del títol de màster en formació del professorat però l'estiguin cursant i persones que es comprometin a obtenir la titulació abans de l'inici del curs 2021-2022. És una mesura excepcional que recull la resolució publicada al DOGC aquest divendres amb les bases de la convocatòria d'obertura de la borsa, i les especialitats i serveis territorials concrets que afecta. Els candidats tenen temps des del 26 d'abril i fins el 14 de maig per presentar les sol·licituds.La borsa s'obre a tots els serveis territorials per a les especialitats de cultura clàssica, francès, llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura i matemàtiques, les especialitats que aquest curs 2017-2018, han costat més de cobrir les baixes. També s'obre la borsa de forma força generalitzada a les especialitats d'anglès i física i química, i en determinades especialitats de la formació professional.Pel que fa al cos de mestres, la borsa s'obre per a les especialitats d'audició i llenguatge, anglès i música. A les Escoles Oficials d'Idiomes (EOI), la borsa s'obre de forma generalitzada en l'especialitat de francès, i en bona part dels serveis territorials per als professors d'alemany i anglès. En menor mesura, també es requereixen professors de català, espanyol, italià o àrab.