El jutge cita a declarar com a investigats a Joaquim Nin i Jaume Clotet per l'1-O

Nin és l'exsecretari general de Presidència i alcalde d'Albinyana, també va ser delegat del Govern a Tarragona

Actualitzada 20/04/2018 a les 21:01

El titular del jutjat número 13 de Barcelona, que investiga els preparatius de l'1-O, ha citat a declarar com a investigats el pròxim 2 de maig el secretari general de Presidència, Joaquim Nin, i el director de Comunicació del Govern, Jaume Clotet. A finals del juliol de l'any passat, Clotet ja va declarar davant la Guàrdia Civil per la seva relació amb la web del Pacte Nacional pel Referèndum i ara el jutge el cita per la mateixa qüestió. Clotet va entrar a declarar davant la Guàrdia Civil inicialment com a testimoni i en va sortir com a investigat policial, una circumstància amb la què també es va trobar Nin. A banda de Nin i Clotet, el jutge també ha citat com a testimonis el mateix dia l'excap de comunicació del Departament d'Afers Exteriors, Anna Molas; el director general de Difusió, Ignasi Genovès, i David Crivillé. El dia 9 de maig també ha citat a declarar, igualment en qualitat de testimonis, la vicepresidenta de la CCMA, Núria Llorach; el director d'El Punt Avui, Xevi Xirgo; l'editor de Directe.cat, Joan Puig; Olga Solans; Ferran Burriel, i Fernando Boloix.Les citacions arriben després que aquesta setmana el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, negués que la Generalitat hagués destinat diners públics a la celebració del referèndum de l'1-O, una tesi que contradiu els informes de la Guàrdia Civil, que xifren la quantitat presumptament malversada en 1,9 milions d'euros. Les declaracions de Montoro han portat al jutge del Tribunal Suprem causa Pablo Llarena a demanar al ministre que aporti la informació de què disposa per afirmar que no es van malversar fons públics.